Delta/TV Gazeta: Bittar, Gladson e Jorge estão tecnicamente empatados

A Delta ouviu 1.006 pessoas em 18 municípios do Acre entre os dias 4 e 9 de agosto

Bittar (PL), Gladson (PP) e Jorge (PT)/Foto: Reprodução

O levantamento da agência Delta, encomendado pela TV Gazeta e divulgado nesta terça-feira (11), aponta um cenário de empate técnico entre três dos candidatos que disputam as duas vagas do Acre ao Senado Federal nas eleições de 2026.

Na pesquisa estimulada, quando os entrevistados recebem uma lista com os nomes dos candidatos, Márcio Bittar (PL) aparece numericamente na primeira colocação, com 18,79% das intenções de voto. Logo atrás está o ex-governador Gladson Cameli (PP), com 18,15%.

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Jorge Viana (PT) aparece na sequência, com 14,61%. Como a margem de erro do levantamento é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, os percentuais dos três candidatos estão dentro da mesma faixa estatística.

Mara Rocha (Republicanos) aparece com 12,77%, seguida pelo senador Sérgio Petecão (PSD), com 8,10%. Na sequência estão Eduardo Velloso (Solidariedade), com 5,67%; Júnior Feitosa (Democracia Cristã), com 2,19%; e Inácio Moreira (Rede Sustentabilidade), com 1,09%.

Brancos e nulos somam menos de 3% das respostas. Outros 16,20% dos entrevistados disseram não saber em quem votar ou preferiram não responder.

Como o Acre elegerá dois senadores em 2026, os entrevistados foram consultados sobre suas preferências para as duas vagas.

Pesquisa

A Delta ouviu 1.006 pessoas em 18 municípios do Acre entre os dias 4 e 9 de agosto. Ao todo, foram coletadas 32.192 respostas, com tempo médio de entrevista de quatro minutos.

O levantamento foi encomendado pela TV Gazeta e está registrado na Justiça Eleitoral sob os números AC-06787/2026 e BR-07604/2026. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.