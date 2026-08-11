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Delta/TV Gazeta: Bittar, Gladson e Jorge estão tecnicamente empatados

A Delta ouviu 1.006 pessoas em 18 municípios do Acre entre os dias 4 e 9 de agosto

Por Matheus Mello, ContilNet
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Delta/TV Gazeta: Bittar, Gladson e Jorge estão tecnicamente empatados
Bittar (PL), Gladson (PP) e Jorge (PT)/Foto: Reprodução

O levantamento da agência Delta, encomendado pela TV Gazeta e divulgado nesta terça-feira (11), aponta um cenário de empate técnico entre três dos candidatos que disputam as duas vagas do Acre ao Senado Federal nas eleições de 2026.

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Na pesquisa estimulada, quando os entrevistados recebem uma lista com os nomes dos candidatos, Márcio Bittar (PL) aparece numericamente na primeira colocação, com 18,79% das intenções de voto. Logo atrás está o ex-governador Gladson Cameli (PP), com 18,15%.

VEJA TAMBÉM: Nova pesquisa Delta mostra cenário da disputa pelo governo no Acre

Jorge Viana (PT) aparece na sequência, com 14,61%. Como a margem de erro do levantamento é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, os percentuais dos três candidatos estão dentro da mesma faixa estatística.

Mara Rocha (Republicanos) aparece com 12,77%, seguida pelo senador Sérgio Petecão (PSD), com 8,10%. Na sequência estão Eduardo Velloso (Solidariedade), com 5,67%; Júnior Feitosa (Democracia Cristã), com 2,19%; e Inácio Moreira (Rede Sustentabilidade), com 1,09%.

Brancos e nulos somam menos de 3% das respostas. Outros 16,20% dos entrevistados disseram não saber em quem votar ou preferiram não responder.

Como o Acre elegerá dois senadores em 2026, os entrevistados foram consultados sobre suas preferências para as duas vagas.

Pesquisa

A Delta ouviu 1.006 pessoas em 18 municípios do Acre entre os dias 4 e 9 de agosto. Ao todo, foram coletadas 32.192 respostas, com tempo médio de entrevista de quatro minutos.

O levantamento foi encomendado pela TV Gazeta e está registrado na Justiça Eleitoral sob os números AC-06787/2026 e BR-07604/2026. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.

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