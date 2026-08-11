11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico
MC Livinho é confirmado no Dança dos Famosos após superar acidente

Nova pesquisa Delta mostra cenário da disputa pelo governo no Acre

A pesquisa Delta é a primeira divulgada pela agência após a realização das convenções partidárias

Por Matheus Mello, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Nova pesquisa Delta mostra cenário da disputa pelo governo no Acre
Candidatos a governador nas eleições deste ano/Foto: Reprodução

A nova pesquisa eleitoral da agência Delta mostra o cenário da disputa pelo Governo do Acre após as convenções partidárias que definiram as chapas para as eleições de 2026. O levantamento foi divulgado na manhã desta terça-feira (11), durante o programa Gazeta Alerta, da TV Gazeta.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo a pesquisa estimulada, o senador Alan Rick (Republicanos) aparece na liderança, com 38,23% das intenções de voto. Na sequência está a governadora Mailza Assis (PP), com 25,15%.

O ex-prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PSDB) aparece em terceiro lugar, com pouco mais de 14%. O médico Thor Dantas (PSB) registra 3,48%.

Os demais nomes apresentados aos entrevistados ficaram abaixo de 1%. Dr. Luisinho (Agir) e Eudo Raffael (PCB) não ultrapassaram esse percentual.

O levantamento aponta ainda que 3,42% dos entrevistados pretendem votar branco ou nulo, enquanto 15,50% disseram não saber ou preferiram não responder.

A pesquisa foi encomendada pela própria TV Gazeta e ouviu 1.006 pessoas em 18 municípios do Acre, entre os dias 4 e 9 de agosto.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números AC-06787/2026 e BR-07604/2026. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Veja os números da pesquisa estimulada:

  • Alan Rick (Republicanos): 38,23%
  • Mailza Assis (PP): 25,15%
  • Tião Bocalom (PSDB): 14,xx%
  • Thor Dantas (PSB): 3,48%
  • Dr. Luisinho (Agir): menos de 1%
  • Eudo Raffael (PCB): menos de 1%
  • Branco/nulo: 3,42%
  • Não sabe/não respondeu: 15,50%

Pesquisa foi encomendada pela TV Gazeta/Foto: Reprodução

A pesquisa Delta é a primeira divulgada pela agência após a realização das convenções partidárias e ocorre em um momento em que os candidatos passam a intensificar as atividades de campanha com a aproximação do início oficial da propaganda eleitoral.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.