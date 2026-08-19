Fábio Rueda durante a inauguração do Comitê Central de sua campanha, realizada nesta quarta-feira (19), em Rio Branco/Foto: Ascom

O candidato a deputado federal pelo União Brasil, Fábio Rueda, inaugurou nesta quarta-feira, 19, o Comitê Central de sua campanha, em Rio Branco, ao lado do ex-governador e também candidato ao Senado Gladson Cameli (PP), do senador e candidato à reeleição Márcio Bittar (PL), da candidata ao governo do Acre Mailza Assis (PP) e da candidata a vice-governadora Jéssica Sales (MDB).

Nem mesmo a chuva atrapalhou a grandeza da festa, que demonstrou a força de mobilização e articulação política do candidato a deputado federal Fábio Rueda. O evento foi marcado pela forte presença de militantes, amigos, apoiadores e lideranças políticas acreanas.

Em seu discurso, Fábio Rueda destacou a importância da Federação União Progressista no estado e reforçou seu apoio à eleição de Mailza Assis e Jéssica Sales ao governo, de Gladson Cameli e Márcio Bittar ao Senado Federal, além de defender sua candidatura à Câmara dos Deputados.

“Cada um de nós, acreanos, que quer um estado e um Brasil melhores entende que esta chapa, Avança Acre, é a melhor opção para seguirmos crescendo e levando melhorias aos 22 municípios acreanos. Esta campanha está mostrando que a nossa união tem muito a contribuir com a população. Lá na Câmara Federal, vou fazer aquilo que aprendi durante os quatro meses em que assumi uma cadeira como deputado federal e também enquanto secretário de Estado à frente da Repac. Acredito que este conjunto pode contribuir muito com o Acre e que, em Brasília, posso ajudar Mailza e Jéssica a trazer investimentos, desenvolvimento e melhorias para o nosso estado”, afirmou Rueda.

Ainda durante seu discurso, Fábio Rueda afirmou que sua principal bandeira é a saúde, área em que construiu sua trajetória profissional, mas ressaltou que também pretende buscar investimentos para outros setores que necessitam de atenção no Acre.

“A saúde foi o que me forjou. Foi por meio dela que venho trabalhando, ao lado da minha equipe, para melhorar a vida de milhares de acreanos. Tendo Mailza Assis e Jéssica Sales, duas mulheres fortes e aguerridas, à frente do governo do Acre, com a ajuda dos deputados estaduais que estão caminhando conosco e, principalmente, ouvindo a população, vou saber para onde destinar minhas futuras emendas parlamentares. Estando em Brasília, eu não vou saber o que a comunidade da Bonal ou a população de Tarauacá está precisando se não tiver todos vocês me auxiliando. Eu preciso e conto com a ajuda de vocês para que, juntos, possamos construir soluções e melhorar a vida de cada acreano. Esse projeto não é meu, essa candidatura é nossa e, juntos, vamos trabalhar para garantir mais saúde, educação, segurança e assistência”, destacou Fábio Rueda.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria