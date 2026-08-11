Transformar o Acre em um polo de negócios conectado aos mercados do Peru e da Bolívia./ Foto: reprodução

Industrializar o Acre e reduzir a dependência da economia estadual do setor público é o principal eixo do plano de governo apresentado pelo pré-candidato ao Governo do Acre, Dr. Luisinho. O documento reúne propostas que vão de grandes projetos de infraestrutura a programas de educação, saúde, habitação, geração de emprego e desenvolvimento do setor produtivo.

Batizado de “Governo da Indústria: Industrialização, Crescimento Econômico e Desenvolvimento”, o plano tem como uma das principais metas fortalecer a iniciativa privada, ampliar a produção local e transformar o Acre em um polo de negócios conectado aos mercados do Peru e da Bolívia.

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Entre os projetos apresentados está a criação do Polo Industrial do Acre (PIA), pensado como um distrito industrial moderno, com incentivos fiscais, oferta de áreas e linhas de crédito para empresas. A proposta prioriza setores como produtos florestais, alimentos processados, agroindústria e bioeconomia, com foco também na exportação pelo Corredor Bioceânico.

Outra proposta de destaque é a criação da Faculdade Estadual do Polo Industrial (FEPI), voltada à formação de profissionais para áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico do estado. O projeto prevê cursos relacionados à indústria, engenharia, tecnologia, logística e agroindústria.

O plano também prevê uma Faculdade de Medicina do Acre, com ensino subsidiado pelo Estado e uma contrapartida dos profissionais formados: a atuação na rede pública acreana.

Na área de educação e qualificação profissional, a Bolsa Esperança prevê 12 mil bolsas de estudo integrais para cursos técnicos e superiores. A proposta é direcionada principalmente a jovens e adultos de baixa renda e busca ampliar o acesso à formação profissional.

Para incentivar novos negócios, o plano também apresenta o Startup Acre, com previsão de crédito semente de até R$ 50 mil para empreendedores. A intenção é estimular iniciativas de inovação e criar novas oportunidades para quem pretende abrir ou ampliar uma empresa no estado.

Uma das propostas mais ambiciosas está na área de infraestrutura. O Plano Antienchente do Rio Acre prevê a construção de sete lagoas artificiais e sistemas de eclusas para auxiliar no controle das cheias. O projeto também prevê usinas solares flutuantes instaladas nas lagoas, combinando contenção de enchentes, geração de energia e possibilidade de utilização turística das estruturas.

Ainda na infraestrutura, o plano prevê intervenções em rodovias como BR-364, BR-317, AC-10 e AC-40, além do programa Ramal Produtivo, voltado à manutenção da trafegabilidade das estradas rurais para facilitar o transporte da produção.

A questão energética também aparece entre as prioridades. A proposta é ampliar a utilização de usinas solares e de biomassa produzida a partir de resíduos, com o objetivo de reduzir custos de energia para produtores rurais e indústrias.

Na saúde, Dr. Luisinho propõe o Vida Perto, com a estruturação de complexos hospitalares regionais para descentralizar os atendimentos de maior complexidade. A ideia é ampliar a oferta de serviços no interior e diminuir a necessidade de pacientes viajarem até Rio Branco em busca de atendimento especializado.

A habitação aparece com uma meta de grande alcance: o programa Casa para Todos prevê a construção de até 40 mil moradias populares ao longo de oito anos, sendo 20 mil durante o primeiro mandato. A proposta inclui casas com soluções sustentáveis e utilização de energia solar.

Para o lazer, o plano apresenta os “Piscinões do Povo”, parques aquáticos públicos gratuitos com praias artificiais e áreas de convivência. A proposta prevê a instalação das estruturas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, por meio de parcerias público-privadas.

Outro ponto do programa é a modernização da gestão pública. A proposta de criação da Secretaria de Eficiência e Gestão prevê auditoria permanente dos contratos estaduais, revisão de despesas e combate ao desperdício. O plano também propõe um Centro de Governo, responsável por acompanhar em tempo real o cumprimento das metas estabelecidas para cada secretaria.

No setor rural, a estratégia passa ainda pela agroindustrialização, regularização fundiária, mecanização, utilização de drones e estímulo à bioeconomia e aos sistemas agroflorestais. A intenção é aumentar o valor agregado da produção e criar novas fontes de renda para pequenos e médios produtores.

Com propostas que envolvem indústria, infraestrutura, educação, saúde, habitação, energia e desenvolvimento rural, o plano de Dr. Luisinho apresenta a industrialização como eixo central para uma mudança no modelo econômico do Acre. A proposta é fazer com que o Estado deixe de depender predominantemente do setor público e passe a ampliar a participação da indústria, do agronegócio, da bioeconomia e da iniciativa privada na geração de emprego e renda.