11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico
MC Livinho é confirmado no Dança dos Famosos após superar acidente

Panda pode ser a grande atração de festival em Rio Branco, revela Alysson

O Festival da Macaxeira é um dos eventos do calendário cultural de Rio Branco

Por Matheus Mello, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Panda pode ser a grande atração de festival em Rio Branco, revela Alysson
Panda é um dos cantores mais ouvidos país atualmente/Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, revelou ao ContilNet que pretende levar o cantor Panda como atração nacional do Festival da Macaxeira, tradicional evento realizado pela Prefeitura de Rio Branco.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A possibilidade foi comentada durante entrevista concedida pelo prefeito ao ContilNet neste domingo (9), durante a cobertura da Expoacre. Alysson, no entanto, ponderou que a contratação ainda depende da disponibilidade do artista e do calendário de shows.

“Eu gostaria de trazer um cantor aí que está todo mundo querendo que venha. Eu queria trazer o Panda, mas o calendário não está fácil, não. Vamos ver se vai dar”, afirmou.

A declaração surgiu após o prefeito ser questionado sobre uma possível atração nacional para a próxima edição do festival. Alysson classificou a presença do cantor como uma expectativa e disse que ainda vai avaliar a possibilidade.

Prefeito durante entrevista ao ContilNet/Foto: Reprodução

Durante a entrevista, a sugestão também abriu espaço para uma enquete entre os leitores do ContilNet sobre quem gostariam de ver no Festival da Macaxeira. Além de Panda, o nome de Simone Mendes foi citado.

Alysson afirmou que a Prefeitura poderá considerar a preferência do público na escolha da atração, desde que a contratação esteja dentro das condições financeiras do município e seja compatível com o calendário dos artistas.

“Vamos abrir uma enquete no ContilNet para saber quem vocês querem que esteja no Festival da Macaxeira. A Prefeitura vai avaliar dentro das condições financeiras e ver o que é possível”, disse.

O Festival da Macaxeira é um dos eventos do calendário cultural de Rio Branco e reúne atrações musicais, gastronomia e atividades voltadas à valorização de um dos principais produtos da agricultura local.

Por enquanto, a presença de Panda não está confirmada. A definição da atração deverá depender das negociações e da disponibilidade do cantor para a data do evento.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.