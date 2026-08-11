O Festival da Macaxeira é um dos eventos do calendário cultural de Rio Branco

Panda é um dos cantores mais ouvidos país atualmente/Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, revelou ao ContilNet que pretende levar o cantor Panda como atração nacional do Festival da Macaxeira, tradicional evento realizado pela Prefeitura de Rio Branco.

A possibilidade foi comentada durante entrevista concedida pelo prefeito ao ContilNet neste domingo (9), durante a cobertura da Expoacre. Alysson, no entanto, ponderou que a contratação ainda depende da disponibilidade do artista e do calendário de shows.

“Eu gostaria de trazer um cantor aí que está todo mundo querendo que venha. Eu queria trazer o Panda, mas o calendário não está fácil, não. Vamos ver se vai dar”, afirmou.

A declaração surgiu após o prefeito ser questionado sobre uma possível atração nacional para a próxima edição do festival. Alysson classificou a presença do cantor como uma expectativa e disse que ainda vai avaliar a possibilidade.

Durante a entrevista, a sugestão também abriu espaço para uma enquete entre os leitores do ContilNet sobre quem gostariam de ver no Festival da Macaxeira. Além de Panda, o nome de Simone Mendes foi citado.

Alysson afirmou que a Prefeitura poderá considerar a preferência do público na escolha da atração, desde que a contratação esteja dentro das condições financeiras do município e seja compatível com o calendário dos artistas.

“Vamos abrir uma enquete no ContilNet para saber quem vocês querem que esteja no Festival da Macaxeira. A Prefeitura vai avaliar dentro das condições financeiras e ver o que é possível”, disse.

O Festival da Macaxeira é um dos eventos do calendário cultural de Rio Branco e reúne atrações musicais, gastronomia e atividades voltadas à valorização de um dos principais produtos da agricultura local.

Por enquanto, a presença de Panda não está confirmada. A definição da atração deverá depender das negociações e da disponibilidade do cantor para a data do evento.