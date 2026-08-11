Levantamento aponta aprovação de 53,13% entre os entrevistados na capital acreana

Levantamento aponta aprovação de 53,13% entre os entrevistados na capital acreana | Foto: Secom

Mais da metade dos moradores de Rio Branco ouvidos pelo Instituto Delta afirma aprovar a gestão do prefeito Alysson Bestene. O levantamento, encomendado pela TV Gazeta e divulgado nesta terça-feira (11), aponta aprovação de 53,13% entre os entrevistados na capital acreana.

Dos 463 participantes da pesquisa em Rio Branco, 246 responderam que aprovam a administração do prefeito. O resultado coloca a avaliação positiva acima da soma daqueles que declararam desaprovação.

A parcela que não aprova a gestão corresponde a 29,37% dos entrevistados. Em números absolutos, 136 pessoas escolheram essa resposta.

Outros 17,49% não souberam avaliar ou não responderam à pergunta. O percentual representa aproximadamente um em cada seis participantes consultados na capital.

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A diferença entre aprovação e desaprovação é de 23,76 pontos percentuais. Os dados apresentados correspondem exclusivamente às entrevistas realizadas em Rio Branco e mostram a percepção dos participantes sobre a administração municipal no momento em que o levantamento foi realizado.

As entrevistas ocorreram entre os dias 4 e 9 de agosto de 2026. A pesquisa informa margem de erro de 3,1 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob os números AC-06787/2026 e BR-07604/2026.