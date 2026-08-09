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Em novo local, PCAC quebra recorde de 400 emissões de identidades na Expoacre

Instituto de Identificação trouxe como novidade, a emissão para crianças

Por Redação ContilNetAtualizado
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Em novo local, PCAC quebra recorde de 400 emissões de identidades na Expoacre
Atendimento na Expoacre/Foto: ContilNet

O Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM), vinculado à Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), emitiu 400 identidades nacionais durante as nove noites de Expoacre 2026, segundo Júnior Cesar da Silva, diretor do instituto.

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“O funcionamento nesse horário foi um sucesso e, como é possível observar, o novo espaço ampliou significativamente a procura. Finalizaremos o ciclo com 400 atendimentos realizados nessas novas edições noturnas”, afirmou Silva.

Júnior Cesar da Silva/Foto: ContilNet

O crescimento, em relação ao ano passado, em que foram emitidas 100 identidades, se deu a mudança de local. Antes, do lado da arena de rodeios, agora, o Instituto fica próximo aos portões da Expoacre, do lado do espaço da Fecomércio.

Atendimentos sendo realizados neste domingo/Foto: ContilNet

“É importante destacar que atendemos um grande número de crianças e que famílias inteiras compareceram para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional”, completou Silva.

Veja o vídeo:

 

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