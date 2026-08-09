Instituto de Identificação trouxe como novidade, a emissão para crianças

Atendimento na Expoacre/Foto: ContilNet

O Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM), vinculado à Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), emitiu 400 identidades nacionais durante as nove noites de Expoacre 2026, segundo Júnior Cesar da Silva, diretor do instituto.

“O funcionamento nesse horário foi um sucesso e, como é possível observar, o novo espaço ampliou significativamente a procura. Finalizaremos o ciclo com 400 atendimentos realizados nessas novas edições noturnas”, afirmou Silva.

O crescimento, em relação ao ano passado, em que foram emitidas 100 identidades, se deu a mudança de local. Antes, do lado da arena de rodeios, agora, o Instituto fica próximo aos portões da Expoacre, do lado do espaço da Fecomércio.

“É importante destacar que atendemos um grande número de crianças e que famílias inteiras compareceram para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional”, completou Silva.

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