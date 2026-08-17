Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o link disponibilizado pela Com Rio Branco em seus canais oficiais

A nova empresa que vai assumir a operação do transporte público de Rio Branco começou a divulgar oportunidades de emprego para profissionais interessados em trabalhar no sistema de ônibus da capital acreana.

A Com Rio Branco anunciou, por meio das redes sociais, a abertura de vagas para diferentes áreas. Entre as funções citadas estão motorista de ônibus com habilitação categoria D, mecânico, funileiro, eletricista e profissionais para o setor administrativo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a empresa apresentou as oportunidades como parte da chegada da nova operação à cidade e convidou os interessados a enviarem seus currículos.

“Rio Branco está chegando, gente, na cidade. A nova empresa que vai assumir a operação de transporte público de Rio Branco, a Com Rio Branco”, diz a apresentação.

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Segundo a empresa, o grupo responsável pela operação está há mais de 20 anos no mercado e transporta mais de 150 mil passageiros por dia. A companhia afirma que a chegada a Rio Branco representa uma nova etapa de sua atuação no setor.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o link disponibilizado pela Com Rio Branco em seus canais oficiais, preencher os dados solicitados e enviar o currículo.

A empresa também orienta os candidatos a acompanharem suas redes sociais para receber informações sobre novas oportunidades e detalhes da operação do transporte público na capital.

Como participar

Os interessados nas vagas devem acessar o link divulgado pela Com Rio Branco nas redes sociais, preencher o formulário e encaminhar o currículo. Entre os cargos já anunciados estão:

Motorista de ônibus — categoria D;

Mecânico;

Funileiro;

Eletricista;

Profissionais da área administrativa;

Outras funções ligadas à operação do sistema.

A empresa não informou, na publicação, o número total de vagas disponíveis nem os salários e benefícios oferecidos para cada função.