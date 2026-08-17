Levantamento do ContilNet reúne candidatos a deputado estadual e federal que apostaram em nomes fora do comum

Registros de candidaturas foram feitos na plataforma do TSE/Foto: Reprodução

Em uma eleição marcada por disputas acirradas, alianças, campanhas milionárias e discursos cuidadosamente ensaiados, há quem escolha um caminho menos convencional para ser lembrado pelo eleitor: o próprio nome.

No Acre, candidatos a deputado estadual e federal registrados para as eleições de 2026 chamam atenção por nomes de urna que fogem do padrão e, em alguns casos, parecem ter saído diretamente de um apelido de infância, de uma profissão ou de uma história pessoal.

O ContilNet analisou os nomes de urna dos candidatos que disputam vagas na Assembleia Legislativa do Acre e na Câmara dos Deputados e separou alguns dos mais diferentes desta eleição.

Entre eles está Carlinha Motogirl, nome que já entrega, de cara, uma possível relação com o universo das motocicletas. Também aparece Coelhão, um apelido curto, sonoro e que dificilmente passa despercebido na lista de candidatos.

Outro que chama atenção é Curió do Tucumã, uma combinação que mistura um pássaro bastante conhecido na região amazônica com uma referência típica da cultura acreana. Na mesma linha, há Dona Riso, nome que aposta em uma característica diretamente associada à alegria.

O universo esportivo também aparece entre os nomes. É o caso de Júnior Maromba, expressão popularmente associada a quem frequenta academia e cultiva uma rotina ligada à musculação.

Há ainda nomes que despertam curiosidade justamente pela combinação pouco usual. Mara Ré, Raiane do Ó e Ruivinha estão entre eles.

Na lista também aparece Padeiro da Fundhacre, que incorpora uma profissão e uma referência direta à Fundação Hospital Estadual do Acre ao nome de urna. Já Salles Moto Rosa reúne sobrenome, motocicleta e uma cor em uma combinação que chama atenção na hora de conferir a relação de candidatos.

Outro nome que foge completamente do convencional é My Parfan, com uma grafia que certamente se destaca entre os nomes tradicionais encontrados nas urnas.

Os nomes de urna são uma estratégia antiga da política brasileira. Em muitos casos, apelidos e referências profissionais acabam sendo mais reconhecidos pelo eleitor do que o nome civil do candidato. Para quem disputa uma eleição proporcional, em que dezenas de nomes aparecem na mesma tela ou cédula, ser facilmente lembrado pode fazer diferença.

Confira: