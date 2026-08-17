A manifestação ocorre após declarações do deputado estadual Adailton Cruz sobre a situação da unidade

Para o MP, situação não pode comprometer a continuidade da assistência prestada à população. Foto: cedida

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) negou nesta segunda-feira (17) que exista qualquer intenção do governo de encerrar o contrato com o Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. A manifestação ocorre após declarações do deputado estadual Adailton Cruz sobre a situação da unidade.

Em nota, a secretaria afirmou que a possibilidade de encerramento do contrato “não encontra respaldo nas medidas adotadas pela gestão”. Segundo a pasta, os serviços contratualizados com o hospital vêm sendo ampliados praticamente todos os meses, em razão da importância da instituição para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

A Sesacre também contestou informações relacionadas a possíveis atrasos nos repasses ao hospital. De acordo com a secretaria, não existem pagamentos vencidos em atraso.

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A pasta explicou que os serviços referentes ao mês de julho ainda estão dentro do prazo e seguem o fluxo regular de análise pelos gestores e fiscais responsáveis pelo contrato.

O Hospital Santa Juliana é uma das unidades privadas que prestam serviços ao SUS por meio de contratos com o poder público. A instituição atende pacientes da rede estadual em diferentes áreas e tem participação relevante na assistência hospitalar oferecida no Acre.

Na manifestação, a Sesacre afirmou reconhecer a importância do hospital para a rede estadual e disse que trabalha para assegurar a continuidade e o fortalecimento dos serviços oferecidos à população.

A nota é assinada pelo secretário de Estado de Saúde, José Raimundo Barroso Bestene, e pelo secretário adjunto de Administração e Finanças da Sesacre, Patrício da Silva de Albuquerque.

Confira a nota completa da Sesacre: