A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) negou nesta segunda-feira (17) que exista qualquer intenção do governo de encerrar o contrato com o Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. A manifestação ocorre após declarações do deputado estadual Adailton Cruz sobre a situação da unidade.
Em nota, a secretaria afirmou que a possibilidade de encerramento do contrato “não encontra respaldo nas medidas adotadas pela gestão”. Segundo a pasta, os serviços contratualizados com o hospital vêm sendo ampliados praticamente todos os meses, em razão da importância da instituição para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.
A Sesacre também contestou informações relacionadas a possíveis atrasos nos repasses ao hospital. De acordo com a secretaria, não existem pagamentos vencidos em atraso.
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A pasta explicou que os serviços referentes ao mês de julho ainda estão dentro do prazo e seguem o fluxo regular de análise pelos gestores e fiscais responsáveis pelo contrato.
O Hospital Santa Juliana é uma das unidades privadas que prestam serviços ao SUS por meio de contratos com o poder público. A instituição atende pacientes da rede estadual em diferentes áreas e tem participação relevante na assistência hospitalar oferecida no Acre.
Na manifestação, a Sesacre afirmou reconhecer a importância do hospital para a rede estadual e disse que trabalha para assegurar a continuidade e o fortalecimento dos serviços oferecidos à população.
A nota é assinada pelo secretário de Estado de Saúde, José Raimundo Barroso Bestene, e pelo secretário adjunto de Administração e Finanças da Sesacre, Patrício da Silva de Albuquerque.
Confira a nota completa da Sesacre:
NOTA
Em relação às declarações do deputado estadual Adailton Cruz, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) esclarece que não existe qualquer intenção de encerrar o contrato com o Hospital Santa Juliana.
A afirmação não encontra respaldo nas medidas adotadas pela gestão. Pelo contrário, praticamente todos os meses há ampliação dos serviços contratualizados junto ao hospital, justamente em razão da importância da instituição para a assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre.
A Sesacre esclarece ainda que não há pagamentos vencidos em atraso com o Hospital Santa Juliana. Os serviços referente ao mês de julho, estão dentro do prazo e segue o fluxo regular de análise pelos gestores e fiscais do contrato.
A Secretaria reconhece a relevância do Hospital Santa Juliana para a rede estadual de saúde e segue trabalhando continuamente para garantir a continuidade e o fortalecimento dos serviços ofertados à população.
José Raimundo Barroso Bestene
Secretário de Estado de Saúde
Patrício da Silva de Albuquerque
Secretário Adjunto de Administração e Finanças da Sesacre