17/08/2026
ContilNet Notícias Logo
17/08/2026
ContilPop
Karoline Lima relata vício em joias: “Preciso me controlar”
Saiba onde assistir Heroes, série protagonizada por Hayden Panettiere
Que horas estreia ‘Por Você’, nova novela das 7 da TV Globo?
Show do Milhão: universitários erram e participante perde valor
Hayden Panettiere: emergência foi chamada por parada cardíaca
Dias após término, MC Livinho e Byanca Gabarron reatam
“Noiva de Frankenstein”: mulher relata cirurgias do rosto à vagina
Anitta revela no Altas Horas que quase recebeu outro nome ao nascer
Bianca Andrade explica ausência na estreia do Dança dos Famosos
Hayden Panettiere assumiu bissexualidade meses antes de morrer

Sesacre encerrar contrato do Santa Juliana: ‘Pagamentos estão em dia’

A manifestação ocorre após declarações do deputado estadual Adailton Cruz sobre a situação da unidade

Por Matheus Mello, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Sesacre encerrar contrato do Santa Juliana: ‘Pagamentos estão em dia’
Para o MP, situação não pode comprometer a continuidade da assistência prestada à população. Foto: cedida

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) negou nesta segunda-feira (17) que exista qualquer intenção do governo de encerrar o contrato com o Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. A manifestação ocorre após declarações do deputado estadual Adailton Cruz sobre a situação da unidade.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Em nota, a secretaria afirmou que a possibilidade de encerramento do contrato “não encontra respaldo nas medidas adotadas pela gestão”. Segundo a pasta, os serviços contratualizados com o hospital vêm sendo ampliados praticamente todos os meses, em razão da importância da instituição para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

A Sesacre também contestou informações relacionadas a possíveis atrasos nos repasses ao hospital. De acordo com a secretaria, não existem pagamentos vencidos em atraso.

VEJA MAIS: Hospital Santa Juliana pode ir à falência por atraso de R$ 30 milhões, diz deputado

A pasta explicou que os serviços referentes ao mês de julho ainda estão dentro do prazo e seguem o fluxo regular de análise pelos gestores e fiscais responsáveis pelo contrato.

O Hospital Santa Juliana é uma das unidades privadas que prestam serviços ao SUS por meio de contratos com o poder público. A instituição atende pacientes da rede estadual em diferentes áreas e tem participação relevante na assistência hospitalar oferecida no Acre.

Na manifestação, a Sesacre afirmou reconhecer a importância do hospital para a rede estadual e disse que trabalha para assegurar a continuidade e o fortalecimento dos serviços oferecidos à população.

A nota é assinada pelo secretário de Estado de Saúde, José Raimundo Barroso Bestene, e pelo secretário adjunto de Administração e Finanças da Sesacre, Patrício da Silva de Albuquerque.

Confira a nota completa da Sesacre:

NOTA

Em relação às declarações do deputado estadual Adailton Cruz, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) esclarece que não existe qualquer intenção de encerrar o contrato com o Hospital Santa Juliana.

A afirmação não encontra respaldo nas medidas adotadas pela gestão. Pelo contrário, praticamente todos os meses há ampliação dos serviços contratualizados junto ao hospital, justamente em razão da importância da instituição para a assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre.

A Sesacre esclarece ainda que não há pagamentos vencidos em atraso com o Hospital Santa Juliana. Os serviços referente ao mês de julho, estão dentro do prazo e segue o fluxo regular de análise pelos gestores e fiscais do contrato.

A Secretaria reconhece a relevância do Hospital Santa Juliana para a rede estadual de saúde e segue trabalhando continuamente para garantir a continuidade e o fortalecimento dos serviços ofertados à população.

José Raimundo Barroso Bestene
Secretário de Estado de Saúde

Patrício da Silva de Albuquerque
Secretário Adjunto de Administração e Finanças da Sesacre

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.