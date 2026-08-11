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Escola São José presta homenagem a menino que morreu no Rio Juruá

Após a homenagem na escola, o cortejo seguiu para o local do sepultamento

Por José Halif, ContilNet
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Durante a passagem do cortejo, os colegas e servidores da escola acompanharam em silêncio
Durante a passagem do cortejo, os colegas e servidores da escola acompanharam em silêncio | Foto: ContilNet

Sob forte comoção, familiares, amigos, colegas de escola e moradores de Cruzeiro do Sul se despediram, nesta terça-feira (11), de José Araújo da Silva, de 11 anos, vítima de um afogamento no Rio Juruá, ocorrido no final da tarde do último domingo (9), próximo a uma praia do Porto do Abraão, no bairro Remanso.

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Antes do sepultamento, o cortejo fúnebre passou pela Escola São José, onde José estudava. Na frente da unidade, funcionários, professores, colegas de sala e estudantes se reuniram para prestar uma última homenagem ao menino. O momento foi marcado por lágrimas, abraços, orações e muita emoção diante da partida precoce do estudante.

Durante a passagem do cortejo, os colegas e servidores da escola acompanharam em silêncio e, em seguida, aplaudiram José enquanto o corpo era conduzido para o sepultamento. O gesto representou uma despedida coletiva e o carinho da comunidade escolar pelo aluno, que aos 11 anos deixou amigos, professores e uma história construída dentro da instituição.

A despedida de José deixou uma marca de tristeza na comunidade escolar e em toda a cidade

A despedida de José deixou uma marca de tristeza na comunidade escolar e em toda a cidade | Foto: ContilNet

A morte de José causou profunda comoção em Cruzeiro do Sul e em toda a região. O menino estava acompanhado do irmão, Davi Araújo da Silva, de 8 anos, no momento do afogamento. José foi localizado pelas equipes de busca, mas Davi continua desaparecido nas águas do Rio Juruá. O Corpo de Bombeiros mantém as buscas pelo menino.

Após a homenagem na escola, o cortejo seguiu para o local do sepultamento. Familiares e amigos acompanharam os últimos momentos de despedida, em uma cerimônia marcada pela dor e pela lembrança de uma criança que, segundo colegas e pessoas próximas, ainda tinha toda uma vida pela frente.

A despedida de José deixou uma marca de tristeza na comunidade escolar e em toda a cidade, enquanto a família continua vivendo a angústia pela ausência de Davi e aguardando o desfecho das buscas no Rio Juruá.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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