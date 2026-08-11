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Agronegócio, IA e viagens à Disney estão entre propostas de Bocalom

Plano de governo do candidato prevê criação de programas para o campo

Por Anne Nascimento, ContilNetAtualizado
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Agronegócio, IA e viagens à Disney estão entre propostas de Bocalom

O pré-candidato ao governo do Acre Tião Bocalom (PSDB) apresenta como principal diretriz de seu plano de governo a proposta de transformar o agronegócio no eixo central da economia estadual. O documento, intitulado “Produzir para Empregar”, prevê investimentos em infraestrutura, logística, produção rural, segurança pública, saúde, educação e tecnologia como estratégias para diversificar a matriz econômica do Estado, segundo avaliou o ContilNet nesta terça-feira (11).

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Segundo o plano, atualmente cerca de 85% do valor adicionado ao Produto Interno Bruto (PIB) do Acre está concentrado no setor de serviços. A proposta de Bocalom defende a ampliação da participação do setor produtivo, especialmente da agropecuária, como forma de gerar empregos e aumentar a renda.

“O agronegócio passará a ser o eixo principal da nossa matriz econômica”, afirma o documento, que também utiliza a expressão “campo rico, cidade rica; campo pobre, cidade pobre” para sintetizar a estratégia.

Entre as propostas para o setor, estão a criação de programas voltados à agricultura familiar, incentivo à produção de café, cacau, açaí, banana, arroz, feijão e milho, além do fortalecimento da cadeia leiteira. O plano também prevê a recriação da Emater para oferecer assistência técnica gratuita aos produtores familiares e o fortalecimento da Cageacre para atuar no beneficiamento, armazenamento e comercialização da produção.

Na infraestrutura rural, o pré-candidato propõe uma política permanente de recuperação e pavimentação de ramais, substituição de pontes de madeira por estruturas definitivas e expansão da rede elétrica trifásica nos principais corredores produtivos.

Segurança com tecnologia

Na segurança pública, Bocalom propõe um novo modelo baseado em inteligência, integração entre as forças policiais e uso de tecnologia. A criação do programa “Acre Mais Seguro”, com ampliação do videomonitoramento e utilização de inteligência artificial como apoio à tomada de decisões, é uma das principais propostas.

O plano também prevê reconhecimento inteligente de veículos e pessoas, expansão do uso de drones e sensores, integração das bases de dados das forças de segurança e operações permanentes contra organizações criminosas e tráfico de drogas e armas.

Outra proposta é a criação de batalhões rurais por meio do programa “Campo Seguro”, além do fortalecimento do monitoramento nas regiões de fronteira com Peru e Bolívia.

Para a proteção das mulheres, o documento propõe o programa “Escudo Rosa”, com integração entre segurança pública, Justiça, assistência social e saúde.

Saúde regionalizada

Na saúde, a proposta central é a regionalização dos atendimentos para reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para Rio Branco. O plano prevê o fortalecimento de hospitais regionais em Tarauacá e Brasiléia, a conclusão do novo hospital de Xapuri e a transformação de unidades mistas em Hospitais de Pequeno Porte em municípios considerados estratégicos.

Entre as medidas, estão ainda a expansão da hemodiálise para Sena Madureira e Tarauacá, construção da UPA 24 horas de Epitaciolândia, conclusão da UPA da parte alta de Rio Branco e da nova maternidade da capital.

LEIA TAMBÉM: Bocalom destaca ampliação do 1.001 Dignidades para mais de 2 mil moradias

O candidato também propõe a criação de um pronto-socorro pediátrico em Rio Branco, conclusão do Hospital João Câncio, em Sena Madureira, implantação de um centro de hemodinâmica em Brasiléia e ampliação de leitos de UTI no interior.

Na área digital, o plano prevê prontuário eletrônico integrado, ampliação da telemedicina e uso de inteligência artificial como ferramenta de apoio ao diagnóstico.

Educação

Na educação, entre as principais propostas está a criação do programa “Acre Vai à NASA e DISNEY!”, que prevê selecionar anualmente pelo menos 50 estudantes da rede estadual com melhor desempenho acadêmico para uma experiência internacional voltada à ciência, tecnologia, engenharia e inovação.

O plano também prevê concursos públicos para reposição de vagas na educação, programas de formação continuada, ampliação do ensino técnico, reforço escolar e expansão de professores mediadores e cuidadores para a educação inclusiva.

Outro projeto é o “Estudar Transforma”, que prevê incentivos vinculados à frequência e ao desempenho escolar. Estudantes aprovados em universidades públicas ao final do ensino médio receberiam um notebook para auxiliar na formação superior.

Infraestrutura e integração com países vizinhos

O plano também estabelece como prioridade a recuperação das BR-364 e BR-317 e a manutenção de ramais estratégicos. Bocalom propõe ainda fortalecer a integração comercial com Peru e Bolívia e transformar o Acre em um hub logístico transfronteiriço.

A modernização das estruturas aduaneiras de Epitaciolândia e Assis Brasil, criação de um recinto alfandegado do tipo Porto Seco integrado à Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e internacionalização dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul são algumas das propostas anunciadas.

O documento também prevê investimentos em saneamento, conectividade digital, energia e pequenos portos e rampas ao longo das hidrovias estaduais.

Turismo, cultura e esporte

Na área de cultura e esporte, Bocalom promete ampliar a construção de quadras esportivas, campeonatos, formação de atletas e apoio a manifestações culturais.

Uma das propostas é a compra de quatro ônibus rodoviários semileitos para transportar equipes esportivas e culturais: um destinado ao Juruá, outro ao Alto Acre e dois para Rio Branco.

No turismo, o plano prioriza o ecoturismo, etnoturismo, turismo de aventura e de negócios. A proposta inclui investimentos em aeródromos, portos e atracadouros, além da ampliação da promoção turística do Acre e da capacitação de profissionais em inglês e espanhol.

O plano de governo também estabelece propostas nas áreas de indústria, inovação, meio ambiente, bioeconomia, tecnologia, habitação e comércio, tendo como princípio central a criação de empregos a partir da expansão da atividade econômica.

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