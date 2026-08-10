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Sebrae encerra Expoacre 2026 com valorização do empreendedorismo acreano

Iniciativa aproximou pequenos negócios do público e estimulou novas oportunidades de mercado

Por Redação ContilNet
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Sebrae encerra Expoacre 2026 com valorização do empreendedorismo acreano
Estrutura ofereceu atendimento especializado, oficinas e espaços de venda entre 1º e 9 de agosto./Foto: Comunicação do Sebrae/AC

Após nove dias de programação, o Espaço Sebrae encerra sua participação na Expoacre 2026 reforçando a missão de fortalecer os pequenos negócios do Acre. Com ambientes voltados à comercialização e geração de oportunidades, o espaço reuniu empreendedores de diversos segmentos, apresentando ao público o potencial dos produtos acreanos.

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Realizada de 1º a 9 de agosto, a Expoacre é a maior feira de negócios, entretenimento e cultura do estado do Acre. A participação do Sebrae como um dos realizadores do evento aproximou os pequenos negócios do mercado, proporcionando experiências de divulgação, relacionamento e contato direto com o público.

Espaço Sebrae reúne pequenos empresários e fecha balanço da Expoacre 2026/ Foto: Comunicação do Sebrae/AC

“Nosso papel é criar condições para que os pequenos negócios possam avançar, conquistar oportunidades e contribuir para uma economia mais forte. A participação na Expoacre reafirma o compromisso do Sebrae com os empreendedores acreanos e com o desenvolvimento sustentável do estado”, afirma o superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira.

Ao longo da feira, o Espaço Sebrae também foi palco de ações de orientação e relacionamento, com atendimento especializado, oficinas de capacitação e divulgação de serviços da instituição para quem deseja empreender, melhorar a gestão, inovar e conquistar novos mercados.

Direção da entidade destacou a importância de conectar marcas locais com o mercado consumidor/ Foto: Comunicação do Sebrae/AC

Para o diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos, a participação na Expoacre demonstra que o empreendedorismo está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico e social do estado. “A Expoacre nos permite mostrar, na prática, a força e a diversidade dos pequenos negócios acreanos. É uma oportunidade para que os empreendedores apresentem seus produtos, se aproximem de novos públicos e ampliem as possibilidades para seus negócios”, afirma.

Ao longo dos nove dias, os empreendedores participantes tiveram a oportunidade de ampliar a visibilidade de suas marcas, estabelecer conexões e apresentar seus produtos a novos públicos. Para o diretor de Administração e Finanças do Sebrae no Acre, Vandré Prado, os resultados reforçam a importância de iniciativas que aproximem os pequenos negócios do mercado.

Atendimento consultivo aos expositores e microempresários terá continuidade no pós-feira./ Foto: Comunicação do Sebrae/AC

“Apoiamos os empreendedores para que consigam transformar uma oportunidade como essa em novos caminhos para o seu negócio. A Expoacre termina, mas o trabalho de fortalecimento do empreendedorismo continua”, destaca.

Sebrae encerra participação na Expoacre 2026 e reforça apoio aos pequenos negócio/ Foto: Comunicação do Sebrae/AC

Com o encerramento do evento, permanecem as conexões geradas, a visibilidade conquistada e o compromisso de seguir apoiando quem empreende no estado. A Expoacre 2026 contou com o patrocínio da Caixa Econômica Federal.

 

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