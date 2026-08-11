Ex-prefeito Mazinho Serafim é internado em hospital de Rio Branco

A informação foi dada pela assessoria do político, que é pré-candidato a deputado federal

Uma nota pública deve ser lançada nas próximas horas para explicar a situação | Foto: ContilNet

O ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, deu entrada no Hospital do Rim, em Rio Branco, na noite desta terça-feira (11).

A informação foi dada pela assessoria do político, que é pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026.

Mazinho teve que ser levado às pressas ao hospital, com suspeita de trombose. A assessoria informou que o quadro de saúde do ex-prefeito não é considerado grave e que ele deve passar por um procedimento cirúrgico ainda na manhã desta terça.

Uma nota pública deve ser lançada nas próximas horas para explicar a situação.

Mais informações em breve.