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Jorge lamenta morte de Gilberto Siqueira: “Perdi meu irmão de vida”

Jorge Viana agradeceu pela amizade e parceria mantidas ao longo dos anos

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Jorge Viana agradeceu pela amizade e parceria mantidas ao longo dos anos/Foto: Reprodução
Jorge Viana agradeceu pela amizade e parceria mantidas ao longo dos anos | Foto: Reprodução

O engenheiro e ex-secretário de Planejamento do Acre Gilberto Siqueira morreu nesta terça-feira (11), aos 70 anos, em São Paulo, após complicações de saúde.

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A morte repercutiu entre pessoas que conviveram com o engenheiro ao longo de sua trajetória profissional e pública. Nas redes sociais, o ex-governador do Acre Jorge Viana lamentou a perda e relembrou a parceria mantida com Gilberto durante décadas.

Jorge Viana também destacou a participação do engenheiro em diferentes momentos de sua trajetória, citando trabalhos desenvolvidos no Latemac, na Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), na Prefeitura de Rio Branco, no governo estadual e no Senado.

“Eu não tenho palavras para expressar minha tristeza. Perdi meu irmão de vida e de trabalho. Falo da partida do querido Gil. Gilberto Siqueira foi o mais importante e o melhor colaborador que eu tive na minha vida profissional e pública. Sem o trabalho e a parceria do Gilberto Siqueira eu não teria tido o sucesso na minha passagem no Latemac, na Funtac ( fundada por nós), na Prefeitura de Rio Branco, no Governo do Acre e no Senado da República”, escreveu.

Na publicação, o ex-governador contou que esteve com Gilberto na semana passada, durante uma visita ao hospital onde ele estava internado em São Paulo, diante do agravamento de seu estado de saúde.

LEIA TAMBÉM: Morre aos 70 anos Gilberto Siqueira, ex-secretário dos governos Jorge e Binho

Ao finalizar a homenagem, Jorge Viana agradeceu pela amizade e parceria mantidas ao longo dos anos.

“Gil viveu a vida plenamente e ajudou a mudar o Acre, Gil também sofreu vendo o Acre viver esses tempos de desgoverno, mas foi resiliente até o fim. Amigo, agora tu vais morar com Deus e tua querida mãe dona Ditinha. Aqui me despeço e te agradeço pela amizade e por tua cumplicidade em tudo que fiz na minha vida pública”, finalizou.

Confira a nota na íntegra: 

Eu não tenho palavras para expressar minha tristeza. Perdi meu irmão de vida e de trabalho… Falo da partida do querido Gil. Gilberto Siqueira foi o mais importante e o melhor colaborador que eu tive na minha vida profissional e pública. Sem o trabalho e a parceria do Gilberto Siqueira eu não teria tido o sucesso na minha passagem no Latemac, na Funtac ( fundada por nós), na Prefeitura de Rio Branco, no Governo do Acre e no Senado da República.

Na semana passada fui visitá-lo no hospital em São Paulo. Fui me despedir do irmão que vivia um agravamento na saúde.

Gil viveu a vida plenamente e ajudou a mudar o Acre, Gil também sofreu vendo o Acre viver esses tempos de desgoverno, mas foi resiliente até o fim.

Amigo, agora tu vais morar com Deus e tua querida mãe dona Ditinha. Aqui me despeço e te agradeço pela amizade e por tua cumplicidade em tudo que fiz na minha vida pública.

Descansa em paz, irmão. 🙏🏼🙏🏼🖤🤍🖤

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