15/08/2026
ContilNet Notícias Logo
15/08/2026
ContilPop
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária
Bumbum de Virginia acende alerta sobre harmonização glútea
Morre aos 28 anos o influenciador e gamer Michiel Vandeweert

Após 25 anos, suspeito de homicídio no Acre é preso em Mato Grosso

Mais de duas décadas depois de um homicídio ocorrido em Plácido de Castro, no interior do Acre

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Após 25 anos, suspeito de homicídio no Acre é preso em Mato Grosso
A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido com a integridade física e psíquica preservadas./Foto: reprodução

Mais de duas décadas depois de um homicídio ocorrido em Plácido de Castro, no interior do Acre, a Polícia Civil conseguiu localizar o homem que era procurado pela Justiça pelo caso. O suspeito, identificado pelas iniciais J. N. A. C., conhecido como “Neguinho do Laço”, foi encontrado em uma região de difícil acesso no município de Colniza, em Mato Grosso.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A localização ocorreu a partir de levantamentos realizados pela Operação Capturas, da Polícia Civil do Acre (PCAC). A equipe chegou ao paradeiro do investigado depois de cruzar informações relacionadas a um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Plácido de Castro e vinculado ao Inquérito Policial nº 08/2001.

LEIA TAMBÉM: Homem é preso em oficina mecânica durante operação da Polícia Civil do Acre

O crime que motivou a ordem judicial aconteceu entre a noite de 1º e a madrugada de 2 de abril de 2001. A vítima foi Venildo de Oliveira Lima, conhecido como “Nego”, “Nego Cigarreiro” e “Nego Pueira”.

Com a indicação de que o procurado poderia estar em Mato Grosso, os investigadores utilizaram ferramentas digitais e outros recursos de investigação até chegar à região de Guariba, em Colniza. O local fica em uma área considerada de acesso complicado, o que exigiu uma operação específica para chegar até o suspeito.

Na última quinta-feira (13), o Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) enviou uma equipe da Operação Capturas para realizar a prisão. O deslocamento incluiu trechos de difícil circulação e travessias de rios.

Depois de chegar ao ponto identificado pelos investigadores, os policiais encontraram o homem e cumpriram o mandado de prisão. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Colniza, onde permaneceu sob responsabilidade das autoridades locais. A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido com a integridade física e psíquica preservadas.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.