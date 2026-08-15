Após 25 anos, suspeito de homicídio no Acre é preso em Mato Grosso

Mais de duas décadas depois de um homicídio ocorrido em Plácido de Castro, no interior do Acre

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido com a integridade física e psíquica preservadas./Foto: reprodução

Mais de duas décadas depois de um homicídio ocorrido em Plácido de Castro, no interior do Acre, a Polícia Civil conseguiu localizar o homem que era procurado pela Justiça pelo caso. O suspeito, identificado pelas iniciais J. N. A. C., conhecido como “Neguinho do Laço”, foi encontrado em uma região de difícil acesso no município de Colniza, em Mato Grosso.

A localização ocorreu a partir de levantamentos realizados pela Operação Capturas, da Polícia Civil do Acre (PCAC). A equipe chegou ao paradeiro do investigado depois de cruzar informações relacionadas a um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Plácido de Castro e vinculado ao Inquérito Policial nº 08/2001.

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O crime que motivou a ordem judicial aconteceu entre a noite de 1º e a madrugada de 2 de abril de 2001. A vítima foi Venildo de Oliveira Lima, conhecido como “Nego”, “Nego Cigarreiro” e “Nego Pueira”.

Com a indicação de que o procurado poderia estar em Mato Grosso, os investigadores utilizaram ferramentas digitais e outros recursos de investigação até chegar à região de Guariba, em Colniza. O local fica em uma área considerada de acesso complicado, o que exigiu uma operação específica para chegar até o suspeito.

Na última quinta-feira (13), o Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) enviou uma equipe da Operação Capturas para realizar a prisão. O deslocamento incluiu trechos de difícil circulação e travessias de rios.

Depois de chegar ao ponto identificado pelos investigadores, os policiais encontraram o homem e cumpriram o mandado de prisão. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Colniza, onde permaneceu sob responsabilidade das autoridades locais. A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido com a integridade física e psíquica preservadas.