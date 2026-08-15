Acima da média nacional, Acre tem mais de 3% da população com nome ‘José’

Proporção registrada no Acre está entre as maiores do país fora do Nordeste

No ranking nacional, o Acre aparece com percentual superior ao registrado na maioria dos estados / Foto: Odair Leal

O nome “José”, um dos mais tradicionais entre os brasileiros, aparece com força no Acre. Segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 3,04% da população acreana se chama José, colocando o estado entre as maiores proporções do país.

No ranking nacional, o Acre aparece com percentual superior ao registrado na maioria dos estados e fica atrás apenas do Maranhão, onde “José” corresponde a 3,20% da população. O índice acreano também supera a média brasileira, que é de 2,54%.

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A presença do nome é ainda mais expressiva quando comparada a estados de outras regiões. No Nordeste, além do Maranhão, Alagoas registra 7,14%, Sergipe 6,21%, Piauí 5,34%, Paraíba 5,33% e Pernambuco 5,12%. Esses estados, no entanto, apresentam percentuais ainda maiores na população.

No Acre, o percentual de 3,04% significa que o nome está presente em uma parcela significativa dos moradores do estado, reforçando a tradição de nomes que atravessam gerações e permanecem comuns no cotidiano acreano.

Em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro, a proporção é bem menor: 1,16%, 1,23% e 1,57%, respectivamente. São Paulo registra 2,10%, enquanto Minas Gerais chega a 2,58%.

Considerando todo o país, José corresponde a 2,54% da população brasileira, segundo o Censo 2022. Os números mostram como a popularidade do nome varia de acordo com cada região, mas também revelam a força de uma tradição que permanece presente de Norte a Sul.

No caso do Acre, os dados colocam o estado em uma posição de destaque no mapa nacional: proporcionalmente, há uma concentração de pessoas chamadas José maior do que a média brasileira e uma das mais altas entre os estados.