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Expoacre promove tarde de atrativos infantis gratuitos neste sábado

Programação conta com brinquedos liberados, musical 'Alice no País das Maravilhas', apresentações de palhaços e atração de dinossauros

Por Redação ContilNetAtualizado
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Expoacre promove tarde de atrativos infantis gratuitos neste sábado
Acesso aos brinquedos e apresentações artísticas no Parque Brasil será gratuito até as 19h/ Foto: Reprodução

A programação infantil da Expoacre será realizada neste sábado, 8, a partir das 15h, no Parque Brasil, localizado próximo à arena de rodeios, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. A agenda reúne atividades gratuitas para crianças e famílias durante a tarde.

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A programação começa às 15h, com a liberação dos brinquedos do Park Brasil. Às 17h será a vez do Dino Acre e seus personagens, atração voltada ao público infantil.

Atividades iniciam às 15h no espaço localizado ao lado da arena de rodeios/Foto: Reprodução

Na sequência, às 17h30, o público poderá acompanhar o musical “Alice no País das Maravilhas”, apresentado pelo Fluxo Cia de Artes. Às 18h, a programação continua com o show “Palhaço Microbinho e sua trupe”. As atividades serão encerradas às 19h, com o fim da programação e da liberação do Parque Brasil.

A iniciativa amplia a programação da Expoacre para além dos shows musicais e das atividades de negócios, oferecendo às famílias uma opção de lazer especialmente dedicada ao público infantil no oitavo dia da feira.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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