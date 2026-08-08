Expoacre promove tarde de atrativos infantis gratuitos neste sábado

Programação conta com brinquedos liberados, musical 'Alice no País das Maravilhas', apresentações de palhaços e atração de dinossauros

Acesso aos brinquedos e apresentações artísticas no Parque Brasil será gratuito até as 19h/ Foto: Reprodução

A programação infantil da Expoacre será realizada neste sábado, 8, a partir das 15h, no Parque Brasil, localizado próximo à arena de rodeios, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. A agenda reúne atividades gratuitas para crianças e famílias durante a tarde.

A programação começa às 15h, com a liberação dos brinquedos do Park Brasil. Às 17h será a vez do Dino Acre e seus personagens, atração voltada ao público infantil.

Na sequência, às 17h30, o público poderá acompanhar o musical “Alice no País das Maravilhas”, apresentado pelo Fluxo Cia de Artes. Às 18h, a programação continua com o show “Palhaço Microbinho e sua trupe”. As atividades serão encerradas às 19h, com o fim da programação e da liberação do Parque Brasil.

A iniciativa amplia a programação da Expoacre para além dos shows musicais e das atividades de negócios, oferecendo às famílias uma opção de lazer especialmente dedicada ao público infantil no oitavo dia da feira.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom