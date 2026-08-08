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Comércio de Cruzeiro do Sul espera aumento nas vendas para o Dia dos Pais

Expectativa dos comerciantes é de que o movimento aumente principalmente neste sábado

Por José Halif, ContilNet
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Comércio de Cruzeiro do Sul espera aumento nas vendas para o Dia dos Pais
Apesar de a data apresentar movimento inferior ao Dia das Mães, o período representa uma oportunidade importante para aquecer as vendas. — Foto: Reprodução

O comércio de Cruzeiro do Sul deve registrar maior movimento neste fim de semana com a proximidade do Dia dos Pais, comemorado neste domingo (9). A expectativa é de crescimento nas vendas em diferentes segmentos, como confecções, calçados, alimentação e materiais de construção.

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Segundo a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul (Acecs), Núcia Melo, apesar de a data apresentar movimento inferior ao Dia das Mães, o período representa uma oportunidade importante para aquecer as vendas e movimentar a economia local.

“A venda do Dia dos Pais não é tão aquecida igual ao Dia das Mães, mas isso aquece o comércio, porque isso é muito bom, e as lojas também estão preparadas”, afirmou.

Núcia explica que o perfil dos consumidores contribui para que a procura se distribua por diferentes setores. “Isso aquece o comércio em vários segmentos, porque pai gosta também de material de construção, dessas coisas. Então mexe com material de construção, mexe com o comércio de confecções, calçados, café da manhã”, destacou.

LEIA TAMBÉM: Roupas e perfumes lideram intenção de compras para o Dia dos Pais na capital

Apesar da expectativa de aumento nas vendas, a maior parte das lojas do centro de Cruzeiro do Sul não terá expediente neste domingo. De acordo com a Acecs, apenas alguns estabelecimentos devem funcionar por algumas horas, enquanto determinadas redes manterão o atendimento.

Para quem deixar as compras para o fim de semana, o shopping da cidade funcionará normalmente neste sábado (8), das 10h às 21h. No domingo, as lojas estarão abertas das 15h às 21h. Restaurantes e a praça de alimentação também funcionarão durante o período.

A expectativa dos comerciantes é de que o movimento aumente principalmente neste sábado, quando muitas famílias devem aproveitar o dia para comprar presentes e organizar as comemorações do Dia dos Pais.

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