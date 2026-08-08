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Amazon Tintas encerra campanha com sorteio de moto 0 km na Expoacre

Amazon Tintas reúne pintores parceiros para o encerramento da campanha “Moto Zero KM”

Por Redação ContilNet
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Amazon Tintas encerra campanha com sorteio de moto 0 km na Expoacre
Sorteio será de uma moto. — Foto: Reprodução

Amazon Tintas realiza neste sábado (8) o encerramento da campanha “Moto Zero KM”, promovida pelo Clube de Pintores Parceiros Amazon Tintas. O evento será realizado a partir das 19h, no estande da empresa, localizado no Espaço Indústria da Expoacre.

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A programação foi preparada para reunir os profissionais que participam do clube e marcar o encerramento da campanha, além de celebrar a parceria mantida com os pintores ao longo do ano.

LEIA TAMBÉM:Corre que é só até amanhã: Amazon Tintas faz Feirão de Natal com preços especiais para renovar a casa

Durante a noite, os participantes terão acesso a um coffee break e poderão acompanhar o sorteio de diversos brindes exclusivos e a entrega das premiações.

O principal momento da programação será o sorteio de uma moto 0 km, prêmio que encerra a campanha realizada pela Amazon Tintas junto aos profissionais parceiros.

Segundo a empresa, o encontro também será uma oportunidade de confraternização e de reconhecimento aos pintores que participam das ações do clube e contribuem para a trajetória da marca. O evento é aberto aos pintores parceiros participantes da campanha e integra a programação da Amazon Tintas durante a Expoacre 2026.

O evento será realizado a partir das 19h, no estande da empresa, localizado no Espaço Indústria da Expoacre. /Foto: reprodução

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