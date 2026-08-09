Fãs chegam horas antes para garantir grade no show de Bruno e Marrone

Com expectativa de grande público, a dupla sertaneja Bruno e Marrone encerra a Expoacre 2026, neste domingo (09), com show que promete agitar a capital acreana.
“Tenho o sonho de conhecê-los pessoalmente, tirar uma foto e conversar um pouco, especialmente para dizer que ‘Fruto Especial’ é a música da minha vida”, conta Nati Alegário, fã há 20 anos da dupla.
Ela, que canta sua música favorita para o marido, é uma das fãs que chegaram horas antes para o grande momento de encerramento das nove noites de Expoacre 2026.
Conteúdo Original / Fonte: Victor Manoel, ContilNet