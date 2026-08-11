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Fecomercio convoca representantes de empresas para Assembleia Geral

Assembleia vai ser realizada na sala multiuso do Condomínio Antônio Oliveira Santos

Por Redação ContilNetAtualizado
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Edital da ACEEBRA

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre – Fecomércio/AC, no uso de suas atribuições, e na forma do artigo 611 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, convoca todos os representantes das empresas do comércio de bens, serviços e turismo do Estado do Acre para a Assembleia Geral a ser realizada no dia 21 de agosto de 2026 às 19h, na sala multiuso do Condomínio Antônio Oliveira Santos, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2.473, Bairro Bosque, CEP nº 69.900-607, Rio Branco (AC).

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Confira:

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE – FECOMÉRCIO/AC

CNPJ Nº 63.589.881/0001-48

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre – Fecomércio/AC, no uso de suas atribuições, e na forma do artigo 611 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, CONVOCA todos os representantes das empresas do comércio de bens, serviços e turismo do Estado do Acre para a Assembleia Geral a ser realizada no dia 21 de agosto de 2026 às 19h, na sala multiuso do Condomínio Antônio Oliveira Santos, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2.473, Bairro Bosque, CEP nº 69.900-607, Rio Branco (AC), para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

a) Apreciação da proposta de Convenção Coletiva de Trabalho apresentada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado do Acre — SINCOACRE, para o biênio 2026/2028;

b) Deliberação sobre a pauta de reivindicações/contraproposta patronal a ser levada à mesa de negociação;

c) Autorização para negociar e, se for o caso, firmar Convenção Coletiva de Trabalho – CCT com a entidade sindical laboral, instaurar Dissídio Coletivo ou responder passivamente, obedecidos os artigos 611 e 856 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho;

d) Assuntos gerais.

Rio Branco-AC, 11 de agosto de 2026.

Marcos Antonio Carneiro Lameira
Presidente em exercício da Fecomércio

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