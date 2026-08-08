Cobertura completa da Expoacre, você confere no ContilNet

Com 235 casais reunidos no mesmo espaço, a cerimônia transforma a feira agropecuária em um cenário de histórias de amor. — Foto: Reprodução

A Expoacre 2026 está chegando nos últimos dias, mas as novidades não param. Nesta sexta-feira (07), o destaque ficou para os espaços na feira que roubaram a atenção.

Da vitrine gastronômica do Sebrae ao espaço da Economia Solidária, o Parque encheu os visitantes de serviços e novidades dos mais variados tipos.

“É um ambiente que fomenta a geração de renda, trabalho, entretenimento e a valiosa troca de conhecimentos e saberes. A economia solidária encontra, neste espaço, um meio fundamental para o fortalecimento da comercialização”, fala Carlos Omar, gerente da Economia Solidária.

Ficou curioso? Confira a galeria de fotos do ContilNet da sétima noite de Expoacre 2026: