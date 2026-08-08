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Gata Make comemora sucesso na Expoacre com dois estandes e milhares de visitantes

A proprietária da Gata Make, Bruna, comemorou o resultado da participação na Expoacre e destacou a receptividade do público

Por Redação ContilNet
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Gata Make comemora sucesso na Expoacre com dois estandes e milhares de visitantes
Clientes aproveitam promoções da loja/Foto: ContilNet

A Gata Make está comemorando o sucesso de sua participação na Expoacre 2026. Com dois estandes instalados dentro da feira, a marca vem aproveitando o grande fluxo de visitantes para apresentar produtos, oferecer preços especiais e conquistar novos clientes.

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A movimentação tem sido intensa ao longo dos dias de Expoacre, que reúne milhares de pessoas em busca de atrações, gastronomia, negócios e, claro, boas oportunidades de compras. Nos estandes da Gata Make, o público encontra uma variedade de produtos de beleza e acessórios com preços acessíveis.

Loja atraí todos os públicos/Foto: ContilNet

Entre os destaques estão as maquiagens, com itens a partir de R$ 4,99, além dos chapéus, que podem ser encontrados a partir de R$ 19,90. A variedade de produtos e os preços promocionais têm ajudado a atrair consumidores que passam pela feira.

A proprietária da Gata Make, Bruna, comemorou o resultado da participação na Expoacre e destacou a receptividade do público.

Produtos disponíveis/Foto: ContilNet

“Estamos muito felizes com o resultado. A Expoacre tem um movimento muito grande e estamos recebendo clientes todos os dias nos nossos dois estandes. É muito gratificante ver as pessoas conhecendo a Gata Make, aproveitando nossas ofertas e saindo satisfeitas”, destacou Bruna.

Além dos preços especiais, a presença em dois pontos da Expoacre facilita o acesso dos visitantes aos produtos da marca durante a programação da feira.

Com a combinação de variedade, preços acessíveis e grande circulação de pessoas, a Gata Make segue entre os espaços que vêm chamando a atenção do público durante a Expoacre 2026.

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
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