Gata Make vende quase mil chapéus em dois dias durante a Expoacre 2026

CEO da empresa, Marcelo Sampaio, avaliou participação na feira e destacou movimento nos dois estandes

Marcelo durante entrevista ao ContilNet/Foto: Reprodução

A Gata Make vendeu quase mil chapéus em apenas dois dias durante a Expoacre 2026. O balanço foi apresentado pelo CEO da empresa, Marcelo Sampaio, durante entrevista ao estúdio do ContilNet neste domingo (9), última noite da feira.

Segundo Sampaio, o resultado faz parte de um balanço positivo da participação da empresa no evento, que teve nove noites de programação e grande circulação de público.

“Saio com um saldo positivo. E ainda não acabou, ainda tem o resto da noite de hoje”, afirmou.

A venda dos chapéus ganhou força especialmente nos dias que antecederam e acompanharam o show da cantora Ana Castela, realizado na quinta-feira (6). O produto foi comercializado por R$ 19,90 e acabou se tornando um dos destaques da participação da empresa na feira.

“Foram quase mil chapéus vendidos aqui em dois dias”, contou o empresário.

A Gata Make manteve dois pontos de atendimento durante a Expoacre. Um deles ficou localizado próximo à entrada do Parque de Exposições Wildy Viana, enquanto o segundo foi instalado em outra área da feira, nas proximidades da estrutura da CIS.

Para Sampaio, a localização dos espaços ajudou a ampliar o alcance da marca entre os visitantes.

“Como a gente está aqui com a ContilNet, que é bem localizada, bem na entrada do parque, então não tem como, todo mundo passa por aqui”, explicou.

O empresário também destacou a estratégia de levar novidades ao longo da feira para manter o interesse do público durante os nove dias de programação.

“Foram nove noites de muito fluxo. E a gente foi sempre trazendo muita novidade”, afirmou.

Segundo ele, além de atrair novos consumidores, os estandes também receberam clientes que já costumam frequentar as lojas físicas da marca.

“Nossos clientes que já compram na rua, nas lojas da rua, também vieram aqui, já passaram, aproveitaram, fizeram a visita e compraram”, disse.

Sampaio avaliou que o preço dos produtos também contribuiu para chamar a atenção dos visitantes. O chapéu, por exemplo, foi vendido por R$ 19,90.

“Foi um chamariz mesmo para o cliente vir conhecer a loja”, afirmou o CEO.

Assista a entrevista na íntegra: