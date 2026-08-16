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Gladson renova fé em procissão e reforça apoio a Mailza em 2026

Ex-governador pediu campanha com respeito

Por José Halif, ContilNetAtualizado
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Gladson renova fé em procissão e reforça apoio a Mailza em 2026
Gladson confirma aliança com Mailza/Foto: Reprodução

O governador Gladson Cameli participou neste sábado (15) da Procissão de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, e destacou o caráter religioso e tradicional da celebração. Durante a entrevista, ele afirmou que o momento representa uma oportunidade para os cristãos renovarem a fé, refletirem sobre suas atitudes e fortalecerem a união e o respeito entre as pessoas.

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“É um momento que cada cidadão, que cada cristão tem para renovar a sua fé, refletir seus atos, repensar no amanhã e lutar por um mundo mais unido”, declarou.

Com o início do período eleitoral se aproximando, Gladson também falou sobre a expectativa para a campanha. Ele defendeu que o debate seja feito diretamente com a população e pediu que o processo seja conduzido com respeito, evitando especulações e fake news.

O governador confirmou ainda seu apoio à atual governadora Mailza Assis, que deverá disputar o Governo do Acre nas eleições de 2026. Ao comentar a pré-candidatura, Cameli afirmou que acredita no potencial de Mailza e disse que pretende caminhar ao lado dela durante o processo eleitoral.

“Não tenham dúvida: Gladson Cameli, Mailza. Mailza, Gladson Cameli. Estamos juntos”, afirmou.

 

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