16/08/2026
ContilNet Notícias Logo
16/08/2026
ContilPop
Ex-BBB acusa ex-marido de agressão, chantagem e ameaças
Foto rara: Bruce Willis reaparece em foto no casamento da filha aos 71 anos
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária

Imagens aéreas mostram multidão na Procissão de Nossa Senhora da Glória

Celebração reuniu até 50 mil fiéis no Juruá

Por José Halif, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Imagens aéreas mostram multidão na Procissão de Nossa Senhora da Glória
Multidão ocupa ruas de Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

Imagens aéreas registradas durante a Procissão de Nossa Senhora da Glória, neste sábado (15), mostram a grande quantidade de fiéis que tomou as ruas de Cruzeiro do Sul durante um dos principais eventos religiosos do Vale do Juruá.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

As imagens permitem visualizar a dimensão da caminhada, com uma extensa concentração de pessoas acompanhando o percurso da procissão. A movimentação ocupou diversas ruas e reforçou a força da tradição religiosa que reúne moradores de Cruzeiro do Sul e fiéis vindos de diferentes localidades da região.

Segundo estimativa do comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, major Abraão Silva, entre 45 mil e 50 mil pessoas participaram da procissão. De acordo com ele, a expectativa de público para este ano foi superada. A PM também informou que o evento terminou sem registro de acidentes de trânsito envolvendo veículos ou pedestres.

Além da dimensão religiosa, a procissão movimenta diferentes setores da cidade. A governadora Mailza Assis destacou durante sua participação que a programação também contribui para a valorização da cultura e para o fortalecimento da economia local, reunindo famílias, comerciantes, visitantes e moradores de comunidades mais distantes.

Para a organização do trânsito, cerca de 50 operadores foram mobilizados, segundo o secretário municipal de Trânsito, Jonas Saraiva. Algumas vias foram interditadas temporariamente para permitir a passagem dos fiéis, enquanto rotas alternativas foram mantidas para garantir o deslocamento dos demais moradores.

As imagens aéreas ajudam a dimensionar aquilo que os números oficiais já apontavam: uma verdadeira multidão tomou as ruas de Cruzeiro do Sul para manifestar fé e devoção a Nossa Senhora da Glória, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações no município.

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.