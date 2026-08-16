Imagens aéreas mostram multidão na Procissão de Nossa Senhora da Glória

Multidão ocupa ruas de Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

Imagens aéreas registradas durante a Procissão de Nossa Senhora da Glória, neste sábado (15), mostram a grande quantidade de fiéis que tomou as ruas de Cruzeiro do Sul durante um dos principais eventos religiosos do Vale do Juruá.

As imagens permitem visualizar a dimensão da caminhada, com uma extensa concentração de pessoas acompanhando o percurso da procissão. A movimentação ocupou diversas ruas e reforçou a força da tradição religiosa que reúne moradores de Cruzeiro do Sul e fiéis vindos de diferentes localidades da região.

Segundo estimativa do comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, major Abraão Silva, entre 45 mil e 50 mil pessoas participaram da procissão. De acordo com ele, a expectativa de público para este ano foi superada. A PM também informou que o evento terminou sem registro de acidentes de trânsito envolvendo veículos ou pedestres.

Além da dimensão religiosa, a procissão movimenta diferentes setores da cidade. A governadora Mailza Assis destacou durante sua participação que a programação também contribui para a valorização da cultura e para o fortalecimento da economia local, reunindo famílias, comerciantes, visitantes e moradores de comunidades mais distantes.

Para a organização do trânsito, cerca de 50 operadores foram mobilizados, segundo o secretário municipal de Trânsito, Jonas Saraiva. Algumas vias foram interditadas temporariamente para permitir a passagem dos fiéis, enquanto rotas alternativas foram mantidas para garantir o deslocamento dos demais moradores.

As imagens aéreas ajudam a dimensionar aquilo que os números oficiais já apontavam: uma verdadeira multidão tomou as ruas de Cruzeiro do Sul para manifestar fé e devoção a Nossa Senhora da Glória, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações no município.