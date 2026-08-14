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Grande nuvem de fumaça chama atenção de moradores em Rio Branco

Bombeiros atendiam ocorrências na região

Por Dry Alves, ContilNet
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Grande nuvem de fumaça chama atenção de moradores em Rio Branco
Fumaça encobriu parte da capital acreana/Foto: Reprodução

Uma grande coluna de fumaça chamou a atenção de moradores de Rio Branco na tarde desta sexta-feira (14). O fenômeno foi registrado em vídeo a partir da parte alta do bairro Raimundo Melo e podia ser visto a distância.

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As imagens mostram uma fumaça densa se espalhando sobre uma área de vegetação próxima a imóveis. Inicialmente, moradores acreditavam que o foco estivesse localizado na região do bairro Placas.

Procurado para esclarecer a situação, o Corpo de Bombeiros informou que havia ocorrências em andamento em dois pontos próximos. Uma delas foi registrada na Estrada de Porto Acre, no bairro Placas, em frente à Unidade de Saúde Deusimar Pinheiro da Silva. A outra mobilização ocorreu na Rua Francisco Bezerra, no bairro Raimundo Melo.

O registro reforça o alerta durante o período de estiagem e de maior incidência de queimadas na capital acreana O tempo seco, a baixa umidade e a vegetação ressecada facilitam a propagação das chamas, mas os focos geralmente começam por ação humana, como queima de lixo, limpeza de terrenos com fogo e descarte inadequado de materiais inflamáveis.

Além de ameaçar residências e áreas verdes, a fumaça libera partículas finas e gases tóxicos capazes de provocar irritação nos olhos e na garganta, tosse e falta de ar. A exposição também pode agravar quadros de asma, bronquite e outras doenças pulmonares. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com problemas respiratórios estão entre os grupos mais vulneráveis, segundo o Ministério da Saúde.

A recomendação é evitar exercícios ao ar livre e reduzir a exposição à fumaça. Em áreas diretamente atingidas, portas e janelas devem permanecer fechadas. Casos de incêndio podem ser comunicados ao Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Até a última atualização, não havia confirmação sobre a causa do incêndio, possíveis danos ou pessoas feridas.

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