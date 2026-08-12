Um homem morreu após ser atingido por um caminhão de entregas na tarde desta quarta-feira (12), no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. O acidente foi grave e mobilizou equipes de atendimento e das autoridades.

Segundo as primeiras informações, a vítima foi atingida pelo veículo, que pertence a uma loja da cidade, e acabou ficando presa sob o caminhão. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Uma gravação feita por uma pessoa que passava pela região registrou momentos após o acidente. No vídeo, é possível ouvir uma popular relatando que “o caminhão vinha de ré”. A informação, no entanto, ainda deverá ser confirmada pela investigação.

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. Equipes das autoridades competentes foram acionadas para atender a ocorrência, realizar os procedimentos necessários e apurar a dinâmica do acidente.

Até o momento, a identidade da vítima não havia sido divulgada. O caso deverá ser investigado para esclarecer as causas da colisão e eventuais responsabilidades.