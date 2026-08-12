Eudo Rafael declara patrimônio de R$ 165 mil na disputa pelo Governo

A maior parte dos bens está concentrada em um apartamento residencial

Eudo é do Partido Comunista do Brasil/Foto: ContilNet

O candidato ao Governo do Acre pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), Eudo Rafael, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 165 mil para as eleições de 2026.

A maior parte dos bens está concentrada em um apartamento residencial, avaliado em R$ 100 mil. Segundo a declaração apresentada à Justiça Eleitoral, o imóvel foi adquirido por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

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O segundo bem informado pelo candidato é um terreno localizado no ramal do Mutum, declarado por R$ 65 mil. De acordo com a descrição registrada na declaração, o terreno foi adquirido após uma indenização trabalhista.

Somados, os dois bens totalizam R$ 165 mil.

Eudo Rafael é um dos nomes que disputam o Governo do Acre nas eleições de 2026. A declaração de patrimônio integra os dados apresentados pelos candidatos à Justiça Eleitoral e ficará disponível para consulta pública no sistema eleitoral.