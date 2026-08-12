12/08/2026
ContilNet Notícias Logo
12/08/2026
ContilPop
Zé Felipe fala sobre busca por respeito em novo relacionamento
Cacau Jr., cantor e ex-padrasto de Lexa, é cotado em A Fazenda 18
Cena de cavalheirismo e cuidado entre casal de idosos no Acre viraliza
Ex-BBB Ivy Moraes atualiza saúde após cirurgia de miomas
Atriz de The Office revela diagnóstico de câncer em estágio 4
Rod Stewart passa por cirurgia cardíaca e cancela shows
Médica expõe atitude de Ana Maria Braga: “Vou quebrar”
Cabeleireiro processa influenciadora Malévola em R$ 100 mil
Após comentário sobre “cara de viado”, Tiago Piquilo defende Ratinho
Rosalía exalta Caetano Veloso em show no Brasil: “Um beijo, mestre”

Operação contra queimadas no Acre já registra mais de 6 mil ocorrências

Segundo o governo do Estado, o número de bases operacionais passou de 18 para 19

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Operação Fogo Controlado 2026
Operação Fogo Controlado 2026/Foto: Ascom

Em meio à seca, com a Operação Fogo Controlado 2026, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) já registrou 6.056 atendimentos em todo o estado, sendo 5.333 ações preventivas, 395 correspondem a ocorrências de incêndios em vegetação e 328 capturas de animais.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com os números, 88% das atividades desenvolvidas estão concentradas na prevenção, estratégia adotada pelo CBMAC para reduzir riscos, orientar a população e antecipar a atuação.

395 correspondem a ocorrências de incêndio em vegetação

395 correspondem a ocorrências de incêndio em vegetação/Foto: Ascom

Segundo o governo do Estado, o número de bases operacionais passou de 18 para 19, com a abertura, neste ano, de uma nova unidade em Plácido de Castro.

Além disso, 40 militares que participam da 58ª Instrução de Nivelamento de Conhecimento Florestal, capacitação realizada pela Força Nacional em conjunto com bombeiros militares do Estado do Acre, fazem o reforço da operação.

A Operação Fogo Controlado é desenvolvida a partir da integração entre prevenção, preparação e resposta operacional. A estratégia também conta com a cooperação das prefeituras, por meio dos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs), além do apoio de instituições parceiras.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.