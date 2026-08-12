Segundo o governo do Estado, o número de bases operacionais passou de 18 para 19

Operação Fogo Controlado 2026/Foto: Ascom

Em meio à seca, com a Operação Fogo Controlado 2026, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) já registrou 6.056 atendimentos em todo o estado, sendo 5.333 ações preventivas, 395 correspondem a ocorrências de incêndios em vegetação e 328 capturas de animais.

De acordo com os números, 88% das atividades desenvolvidas estão concentradas na prevenção, estratégia adotada pelo CBMAC para reduzir riscos, orientar a população e antecipar a atuação.

Segundo o governo do Estado, o número de bases operacionais passou de 18 para 19, com a abertura, neste ano, de uma nova unidade em Plácido de Castro.

Além disso, 40 militares que participam da 58ª Instrução de Nivelamento de Conhecimento Florestal, capacitação realizada pela Força Nacional em conjunto com bombeiros militares do Estado do Acre, fazem o reforço da operação.

A Operação Fogo Controlado é desenvolvida a partir da integração entre prevenção, preparação e resposta operacional. A estratégia também conta com a cooperação das prefeituras, por meio dos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs), além do apoio de instituições parceiras.