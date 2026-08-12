12/08/2026
ContilNet Notícias Logo
12/08/2026
ContilPop
Zé Felipe fala sobre busca por respeito em novo relacionamento
Cacau Jr., cantor e ex-padrasto de Lexa, é cotado em A Fazenda 18
Cena de cavalheirismo e cuidado entre casal de idosos no Acre viraliza
Ex-BBB Ivy Moraes atualiza saúde após cirurgia de miomas
Atriz de The Office revela diagnóstico de câncer em estágio 4
Rod Stewart passa por cirurgia cardíaca e cancela shows
Médica expõe atitude de Ana Maria Braga: “Vou quebrar”
Cabeleireiro processa influenciadora Malévola em R$ 100 mil
Após comentário sobre “cara de viado”, Tiago Piquilo defende Ratinho
Rosalía exalta Caetano Veloso em show no Brasil: “Um beijo, mestre”

Homem não aceita fim de relacionamento e incendeia o próprio veículo

Por Everton Damasceno, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Homem não aceita fim de relacionamento e incendeia o próprio veículo

Um homem teria colocado fogo no próprio veículo após não aceitar o fim do relacionamento com a companheira, na manhã desta quarta-feira (12), na Rua do Sol, no bairro São Sebastião, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo informações de moradores, o casal teria iniciado uma discussão nas primeiras horas da manhã. Após o desentendimento, o homem, inconformado com o término do relacionamento, teria ateado fogo no próprio automóvel, que estava estacionado em via pública na frente da residência deles.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e tomar as medidas cabíveis/Foto: ContilNet

As chamas rapidamente se espalharam pelo veículo e assustaram moradores da região. O incêndio ocorreu próximo à fiação elétrica e ao cabeamento instalados na rua, aumentando o risco de o fogo atingir outras residências próximas.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e enviou uma equipe ao local. Os militares conseguiram controlar as chamas e realizaram o trabalho de rescaldo para evitar que as chamas reiniciasse.

Apesar da ação dos bombeiros, o veículo ficou completamente destruído na parte interna. A rapidez com que as chamas se espalharam impediu que maiores danos ao automóvel fossem evitados.

Ainda conforme relatos de moradores, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e tomar as medidas cabíveis.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.