Homem não aceita fim de relacionamento e incendeia o próprio veículo

Um homem teria colocado fogo no próprio veículo após não aceitar o fim do relacionamento com a companheira, na manhã desta quarta-feira (12), na Rua do Sol, no bairro São Sebastião, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores, o casal teria iniciado uma discussão nas primeiras horas da manhã. Após o desentendimento, o homem, inconformado com o término do relacionamento, teria ateado fogo no próprio automóvel, que estava estacionado em via pública na frente da residência deles.

As chamas rapidamente se espalharam pelo veículo e assustaram moradores da região. O incêndio ocorreu próximo à fiação elétrica e ao cabeamento instalados na rua, aumentando o risco de o fogo atingir outras residências próximas.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e enviou uma equipe ao local. Os militares conseguiram controlar as chamas e realizaram o trabalho de rescaldo para evitar que as chamas reiniciasse.

Apesar da ação dos bombeiros, o veículo ficou completamente destruído na parte interna. A rapidez com que as chamas se espalharam impediu que maiores danos ao automóvel fossem evitados.

Ainda conforme relatos de moradores, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e tomar as medidas cabíveis.