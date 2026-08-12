Cerimônia pública do cargo da Reitoria está marcada para o dia 21 de agosto

Cerimônia pública do cargo da Reitoria está marcada para o dia 21 de agosto/Foto: reprodução

A Universidade Federal do Acre (Ufac) iniciou uma nova gestão nesta quarta-feira (12), com Josimar Ferreira à frente da Reitoria. No primeiro encontro com os pró-reitores, foram discutidas as ações que devem marcar o início do mandato para o quadriênio 2026-2030.

A administração superior passa a contar com Almecina Balbino na Vice-Reitoria; Danila Torres na Pró-Reitoria de Graduação; Dionatas Meneguetti em Pesquisa e Pós-Graduação; Marco Amaro em Extensão e Cultura; Aline Nicolli em Assuntos Estudantis; Edcarlos Souza em Planejamento; Thiago Lima em Desenvolvimento e Gestão de Pessoas; e Tone Roca em Administração.

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Entre os primeiros assuntos está a situação orçamentária da universidade. Josimar deve avaliar, junto às áreas de planejamento e administração, os recursos disponíveis para manter as atividades da instituição até o fim de 2026.

Outra mudança anunciada é a retomada das reuniões presenciais dos conselhos universitários, prevista para ocorrer já nos primeiros dias da nova administração. A equipe também pretende criar uma pró-reitoria específica para ações afirmativas, equidade, gênero e inclusão.

O vestibular próprio para o curso de Medicina está entre os projetos que terão continuidade. De acordo com Josimar, os recursos para o processo seletivo já estão garantidos e a próxima etapa será a contratação da empresa responsável pela realização do certame.

A nova gestão pretende avaliar formas de ampliar a presença permanente da Ufac em regiões como o Purus, com foco em Sena Madureira, além de Tarauacá e Envira.

A cerimônia pública de transmissão do cargo da Reitoria está marcada para o dia 21 de agosto, às 17h, no Teatro Universitário.

Conteúdo Original / Fonte: Universidade Federal do Acre