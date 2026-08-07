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Expoacre: hot dog coreano, X-assado de panela e espeto de piaba fazem sucesso

Do assado de panela ao espetinho de piaba e ao hot dog coreano, empreendedoras apostam em criatividade

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Expoacre: hot dog coreano, X-assado de panela e espeto de piaba fazem sucesso
Espeto de piaba/Foto: ContilNet

A Expoacre 2026 vai muito além dos negócios e do entretenimento, o evento se consolidou como uma verdadeira vitrine gastronômica. Nesta edição, empreendedoras de diferentes regiões do estado estão dando o que falar ao misturar tradição, criatividade e influências internacionais em pratos que já viraram febre entre os visitantes no galpão da economia solidária.

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Vinda de Epitaciolândia, Maria de Jesus, mais conhecida como dona Dija, decidiu inovar após três anos trabalhando no ramo de sanduíches. Cansada do tradicional “X-Tudo” ou “X-Calabresa”, ela quis trazer o afeto da comida caseira para dentro de um pão. O resultado foi o X Assado de Panela.

O sanduíche é robusto e equivale a uma refeição completa. Acompanha carne de assado de panela, banana frita, ovo, verduras, milho e batata palha, vendido por R$ 30,00.

Dona Dija na Expoacre/Foto: ContilNet

Segundo Dona Dija, o prato tem sido um “sucesso estourado” e conta com o forte apoio da economia solidária para impulsionar os pequenos negócios.

Representando o município de Bujari, Elisabeth Reis, a Elisa, trouxe para a feira um petisco tradicional que faz o público formar filas: o espetinho de piaba. Embora a ideia tenha surgido de um amigo que comercializa o item na BR-364, Elisa levou a iguaria para os grandes eventos com toque caprichado.

* Completo (R$ 20,00): Servido com baião, farofa, vinagrete e macaxeira frita.
* Simples (R$ 15,00): Acompanha macaxeira frita e farofa.

Elisa e o popular espeto de piaba/Foto: ContilNet

O prato é um dos mais procurados da feira de agricultura familiar, atraindo quem busca uma refeição farta e tipicamente regional.

Misturando a cultura pop asiática com o paladar acreano, Miriam Morais trouxe uma novidade que tem arrancado surpresas e elogios no parque: o hot dog coreano. O quitute se tornou rapidamente o queridinho dos fãs de doramas e da cultura coreana.

Hot Dog coreano/Foto: ContilNet

São cinco sabores:
* Tradicional: salsicha e queijo empanados com farinha de rosca (farinha pão).
* Queijo com banana.
* Queijo com banana e presunto.
* Opções exclusivas de queijo com banana.

Miriam relata que os visitantes se surpreendem ao encontrar a iguaria na feira e, ao provar, acabam se apaixonando pela combinação agridoce e crocante.

Com opções que vão desde o conforto do assado de panela até a crocância da piaba e a modernidade do hot dog coreano, a praça de alimentação da Expoacre prova que a criatividade dos pequenos empreendedores é o ingrediente principal para conquistar o estômago e o coração do público.

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