Do assado de panela ao espetinho de piaba e ao hot dog coreano, empreendedoras apostam em criatividade

Espeto de piaba/Foto: ContilNet

A Expoacre 2026 vai muito além dos negócios e do entretenimento, o evento se consolidou como uma verdadeira vitrine gastronômica. Nesta edição, empreendedoras de diferentes regiões do estado estão dando o que falar ao misturar tradição, criatividade e influências internacionais em pratos que já viraram febre entre os visitantes no galpão da economia solidária.

Vinda de Epitaciolândia, Maria de Jesus, mais conhecida como dona Dija, decidiu inovar após três anos trabalhando no ramo de sanduíches. Cansada do tradicional “X-Tudo” ou “X-Calabresa”, ela quis trazer o afeto da comida caseira para dentro de um pão. O resultado foi o X Assado de Panela.

O sanduíche é robusto e equivale a uma refeição completa. Acompanha carne de assado de panela, banana frita, ovo, verduras, milho e batata palha, vendido por R$ 30,00.

Segundo Dona Dija, o prato tem sido um “sucesso estourado” e conta com o forte apoio da economia solidária para impulsionar os pequenos negócios.

Representando o município de Bujari, Elisabeth Reis, a Elisa, trouxe para a feira um petisco tradicional que faz o público formar filas: o espetinho de piaba. Embora a ideia tenha surgido de um amigo que comercializa o item na BR-364, Elisa levou a iguaria para os grandes eventos com toque caprichado.

* Completo (R$ 20,00): Servido com baião, farofa, vinagrete e macaxeira frita.

* Simples (R$ 15,00): Acompanha macaxeira frita e farofa.

O prato é um dos mais procurados da feira de agricultura familiar, atraindo quem busca uma refeição farta e tipicamente regional.

Misturando a cultura pop asiática com o paladar acreano, Miriam Morais trouxe uma novidade que tem arrancado surpresas e elogios no parque: o hot dog coreano. O quitute se tornou rapidamente o queridinho dos fãs de doramas e da cultura coreana.

São cinco sabores:

* Tradicional: salsicha e queijo empanados com farinha de rosca (farinha pão).

* Queijo com banana.

* Queijo com banana e presunto.

* Opções exclusivas de queijo com banana.

Miriam relata que os visitantes se surpreendem ao encontrar a iguaria na feira e, ao provar, acabam se apaixonando pela combinação agridoce e crocante.

Com opções que vão desde o conforto do assado de panela até a crocância da piaba e a modernidade do hot dog coreano, a praça de alimentação da Expoacre prova que a criatividade dos pequenos empreendedores é o ingrediente principal para conquistar o estômago e o coração do público.