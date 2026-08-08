Iapen confirma morte de empresário “Rei do Iphone” no PS em Rio Branco

Comerciante conhecido teve AVC, foi internado no início do mês e não resistiu

Empresário cumpria prisão preventiva há cerca de 1 ano e 4 meses por acusação de lavagem de dinheiro/ Foto: Reprodução

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) e a Polícia Penal emitiram nota oficial neste sábado (8/8) confirmando a morte do empresário José Hélio Bezerra Júnior, conhecido na capital como “Rei do iPhone”. O comerciante faleceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC).

Segundo o documento expedido pelas autoridades do sistema prisional, José Hélio cumpria prisão preventiva no Pavilhão C do Complexo Penitenciário Dr. Francisco de Oliveira Conde, sob acusação de lavagem de dinheiro, onde estava detido há cerca de 1 ano e 4 meses.

O Iapen esclareceu a cronologia do atendimento médico prestado ao comerciante. O detento apresentou complicações de saúde e foi transferido para a unidade hospitalar no dia 1º de agosto. Diante do agravamento do quadro, ele deu entrada na UTI no dia 3, local onde permaneceu sob cuidados intensivos até este sábado.

Na nota, a administração penitenciária e a Polícia Penal ressaltaram que o empresário não faleceu nas dependências da unidade prisional, rebatendo informações preliminares veiculadas sobre o local do óbito.

NOTA OFICIAL