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Iapen confirma morte de empresário “Rei do Iphone” no PS em Rio Branco

Comerciante conhecido teve AVC, foi internado no início do mês e não resistiu

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Iapen confirma morte de empresário “Rei do Iphone” no PS em Rio Branco
Empresário cumpria prisão preventiva há cerca de 1 ano e 4 meses por acusação de lavagem de dinheiro/ Foto: Reprodução

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) e a Polícia Penal emitiram nota oficial neste sábado (8/8) confirmando a morte do empresário José Hélio Bezerra Júnior, conhecido na capital como “Rei do iPhone”. O comerciante faleceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC).

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Segundo o documento expedido pelas autoridades do sistema prisional, José Hélio cumpria prisão preventiva no Pavilhão C do Complexo Penitenciário Dr. Francisco de Oliveira Conde, sob acusação de lavagem de dinheiro, onde estava detido há cerca de 1 ano e 4 meses.

O Iapen esclareceu a cronologia do atendimento médico prestado ao comerciante. O detento apresentou complicações de saúde e foi transferido para a unidade hospitalar no dia 1º de agosto. Diante do agravamento do quadro, ele deu entrada na UTI no dia 3, local onde permaneceu sob cuidados intensivos até este sábado.

Na nota, a administração penitenciária e a Polícia Penal ressaltaram que o empresário não faleceu nas dependências da unidade prisional, rebatendo informações preliminares veiculadas sobre o local do óbito.

NOTA OFICIAL

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre – Iapen-AC e a Polícia Penal – PPAC informam que o detento José Hélio Bezerra Júnior, que cumpria pena no Pavilhão C do Complexo Penitenciário Dr. Francisco de Oliveira Conde – FOC, faleceu neste sábado, 08, na UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco, vítima de Acidente Vascular Cerebral – AVC.

José Hélio foi encaminhado à unidade de saúde no dia 1º de agosto e transferido para a UTI no dia 03, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O Iapen e a Polícia Penal esclarecem que o detento não faleceu dentro da Unidade Prisional, como vem sendo divulgado em alguns veículos de comunicação.

Rio Branco – AC, 08 de agosto de 2026
Iapen-AC / PPAC

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