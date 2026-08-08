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Senar faz balanço do “Saúde no Campo” na Expoacre: “Sucesso”

Programa abrange 15 municípios

Por Redação ContilNetAtualizado
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Senar faz balanço do “Saúde no Campo” na Expoacre: “Sucesso”
Márcia Freire/Foto: ContilNet

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado do Acre (Senar) fez um balanço do programa “Saúde no Campo”, neste sábado (08), penúltima noite de Expoacre 2026.

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“A iniciativa tem sido um sucesso. Nosso principal objetivo nesta edição foi promover o programa, que atua no estado há cinco meses e já assiste mais de 250 produtores rurais”, afirma a gerente técnica do Senar, Márcia Freire.

A instituição buscou que os visitantes e produtores que passam pelo estande conheçam plenamente o programa e os serviços oferecidos, que consistem, primordialmente, em orientações básicas de saúde.

“Contamos com uma equipe composta por técnicos em saúde e uma supervisora de enfermagem, que realizam aferições de pressão e apresentam as diretrizes do projeto aos presentes”, continua Freire.

Próximos passos

Além da divulgação, o programa tem como meta ampliar o quadro de profissionais — especificamente técnicos em enfermagem e enfermeiros —, uma vez que o programa entrará em uma fase de expansão.

“Nosso objetivo é alcançar mais de 15 municípios do estado até 2028. Portanto, a divulgação institucional do ‘Saúde no Campo’ na Expoacre 2026 superou as expectativas”, conclui a gerente técnica.

Veja o vídeo:

 

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