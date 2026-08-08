Senar faz balanço do “Saúde no Campo” na Expoacre: “Sucesso”

Márcia Freire/Foto: ContilNet

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado do Acre (Senar) fez um balanço do programa “Saúde no Campo”, neste sábado (08), penúltima noite de Expoacre 2026.

“A iniciativa tem sido um sucesso. Nosso principal objetivo nesta edição foi promover o programa, que atua no estado há cinco meses e já assiste mais de 250 produtores rurais”, afirma a gerente técnica do Senar, Márcia Freire.

A instituição buscou que os visitantes e produtores que passam pelo estande conheçam plenamente o programa e os serviços oferecidos, que consistem, primordialmente, em orientações básicas de saúde.

“Contamos com uma equipe composta por técnicos em saúde e uma supervisora de enfermagem, que realizam aferições de pressão e apresentam as diretrizes do projeto aos presentes”, continua Freire.

Próximos passos

Além da divulgação, o programa tem como meta ampliar o quadro de profissionais — especificamente técnicos em enfermagem e enfermeiros —, uma vez que o programa entrará em uma fase de expansão.

“Nosso objetivo é alcançar mais de 15 municípios do estado até 2028. Portanto, a divulgação institucional do ‘Saúde no Campo’ na Expoacre 2026 superou as expectativas”, conclui a gerente técnica.

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