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Jorge Viana aposta em Bira Vasconcelos para primeira suplência ao Senado

Ex-prefeito de Xapuri por três mandatos passa a integrar chapa que também terá a delegada Carla Britto na segunda suplência

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Jorge Viana aposta em Bira Vasconcelos para primeira suplência ao Senado
Jorge Viana e Bira Vasconcelos durante anúncio da composição para as eleições de 2026/Foto: Ascom

O ex-prefeito de Xapuri Francisco Ubiracy Machado de Vasconcelos, o Bira Vasconcelos, confirmou a disposição de integrar como primeiro suplente a chapa de Jorge Viana na disputa pelo Senado nas eleições de 2026. O convite foi feito por Jorge, que também definiu a delegada Carla Britto como segunda suplente.

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Bira afirmou que recebeu a indicação com honra, mas também reconheceu o peso da responsabilidade de participar da disputa ao lado de Jorge Viana.

“Eu me sinto extremamente honrado com o convite e consciente da enorme responsabilidade que ele representa. É um dos convites mais importantes da minha vida. Espero que Deus me ajude a corresponder à confiança que o Jorge Viana está depositando em mim e, se Deus quiser, também à confiança de todo o Acre. Espero corresponder de verdade, com muita responsabilidade e compromisso”, afirmou Bira.

A escolha coloca na composição da chapa uma liderança com forte ligação com o Alto Acre. Bira foi prefeito de Xapuri por três mandatos e tem mais de 30 anos de serviço público estadual. Técnico agrícola e engenheiro agrônomo, também construiu sua trajetória em áreas como movimentos sociais, defesa da floresta, educação e administração municipal.

A presença do ex-prefeito atende, segundo Jorge Viana, a uma estratégia de ampliar a representação dos municípios na disputa. A composição também busca alcançar diferentes regiões do estado, com a presença de Carla Britto, ex-candidata à Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na segunda suplência.

“Com o Bira, temos uma forte representação do Alto Acre e uma liderança que conhece profundamente a realidade dos municípios. E, com a delegada Carla na segunda suplência, temos também uma importante representação do Juruá. Quero uma composição próxima das pessoas, que conheça o Acre e ajude a fortalecer os municípios”, afirmou Jorge.

Antes de definir Bira para a primeira suplência, Jorge contou que havia considerado outros nomes para a composição. Entre as possibilidades estavam o empresário Murilo Leite e o ex-governador Binho.

“Eu idealizei uma suplência que pudesse ter o empresário Murilo Leite e o ex-governador Binho, mas, por circunstâncias, não foi possível. Agora estou convidando uma pessoa que respeito muito, que tem uma história de vida muito bonita, é uma pessoa simples, que nunca deixou o cargo subir à cabeça e que sempre esteve comigo em todas as batalhas. Para mim, o Bira, inclusive, é ‘capa-gato’ que nem eu”, afirmou Jorge Viana.

A relação de proximidade entre os dois é apontada por Jorge como um dos fatores que pesaram na escolha. Além da trajetória política, ele ressaltou características pessoais do ex-prefeito e a confiança construída ao longo dos anos.

“É uma pessoa que respeito muito e que sempre esteve comigo em todas as batalhas”

A escolha também se relaciona à defesa do municipalismo, tema que Jorge afirma fazer parte de sua trajetória política. Ele foi prefeito de Rio Branco entre 1993 e 1996 e, durante o período, criou a Frente de Prefeitos do Acre, iniciativa voltada à articulação e ao fortalecimento das administrações municipais, que hoje é a AMAC.

“Eu fui prefeito e sei o tamanho da responsabilidade que os municípios têm na vida das pessoas. Foi quando estava na Prefeitura de Rio Branco que criamos Frente de Prefeitos que hoje é a AMAC, justamente com a compreensão de que os municípios precisam se unir e ter força. A escolha do Bira reafirma esse compromisso com o municipalismo. Ele foi prefeito três vezes, conhece os desafios de uma prefeitura e a realidade do Alto Acre. É um homem leal, honesto, correto e um amigo em quem confio”, destacou.

Com a definição, a chapa passa a ter Bira Vasconcelos como primeiro suplente e Carla Britto como segunda suplente. A composição busca combinar a experiência de gestão municipal do ex-prefeito de Xapuri com a representação do Vale do Juruá.

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