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Juh Vellegas após harmonização do marido: ‘Um gato de verdade’; VÍDEO

Mudança no marido surpreendeu a influencer

Por Dry Alves, ContilNet
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Juh Vellegas após harmonização do marido: ‘Um gato de verdade’; VÍDEO
Juh mostrou o antes e depois nas redes/Foto: Reprodução

A influenciadora acreana Juh Vellegas surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (14) ao mostrar o resultado da harmonização facial realizada pelo marido, Dilermando, em Rio Branco.

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O procedimento foi feito com a biomédica Dra. Bruna Luana, profissional que atua na área de estética avançada e harmonização facial na capital acreana.

O resultado chamou atenção da influenciadora, principalmente pela mudança na aparência do marido. Em tom bem-humorado, Juh brincou que passou anos acreditando que tinha um “gato”, mas que a barba escondia parte do rosto dele.

“Eu tô muito impactada que ele me enganou, e olha que eu sou esperta, mas eu jurava que ele era um gato”, escreveu a influenciadora ao compartilhar o resultado.

Na publicação, Juh também marcou a profissional responsável pelo procedimento e fez questão de elogiar o trabalho realizado.

“Obrigada por ter me dado um gato de verdade agora, sem barba pra mentir”, brincou.

A transformação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que acompanharam o antes e depois de Dilermando e entraram na brincadeira feita pela influenciadora. O resultado também virou assunto entre quem acompanha o conteúdo de Juh nas redes sociais, onde ela reúne mais de 1 milhão de seguidores.

 

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