O candidato a deputado federal Leonardo Melo (MDB) informou que o registro de seu patrimônio no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que constava o valor de R$ 2.289.379.627, decorreu de uma falha de digitação cometida pelo Diretório Regional do partido no Acre durante a inserção dos dados.
A quantia chamou atenção por colocar o filho do ex-governador Flaviano Melo no topo do ranking dos candidatos com maior patrimônio no estado. No detalhamento da declaração, 50% de um apartamento figurava pelo valor de R$ 2,23 bilhões, além de participações em dois imóveis comerciais no Rio de Janeiro somando R$ 55 milhões.
Em nota oficial encaminhada ao ContilNet, o candidato esclareceu que a equívoca inclusão das informações já foi identificada e que a equipe responsável trabalha na correção formal da prestação de bens junto à Justiça Eleitoral.
Nota na íntegra:
A assessoria do candidato divulgou a manifestação para prestar esclarecimentos sobre a inconsistência no cadastro:
NOTA DE ESCLARECIMENTO
O candidato a deputado federal Leonardo Melo esclarece que a inclusão das informações referentes ao registro de candidatura foi realizada pelo Diretório Regional do MDB do Acre.
Durante o lançamento dos dados da declaração de bens, ocorreu um erro de digitação.
Leonardo Melo reforça seu compromisso com a transparência e esclarece que se trata de um erro de preenchimento já identificado e que está sendo formalmente corrigido junto à Justiça Eleitoral.
Leonardo Melo
Candidato a deputado federal