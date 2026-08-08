Equipamento fica próximo ao gabinete da governadora Mailza Assis dentro do parque de exposições

Transformador deixou rua da Expoacre no escuro na noite deste sábado/Foto: ContilNet

Um transformador de energia estourou na noite deste sábado (8), durante a programação da Expoacre 2026, e deixou a chamada rua dos bares, uma das áreas de maior movimento da feira, no escuro.

O equipamento fica nas proximidades do gabinete da governadora Mailza Assis, dentro do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

O problema afetou a iluminação da área justamente durante a programação noturna da feira, quando o espaço recebe grande circulação de visitantes.

Até o momento, não há informações sobre o que provocou a explosão do transformador nem sobre o prazo para o restabelecimento completo da energia no local.

A equipe responsável pelo fornecimento de energia deverá atuar para identificar a causa do problema e normalizar o serviço.

Veja o vídeo: