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Na Expoacre, 235 casais oficializam união em casamento coletivo

Cerimônia promovida pelo Projeto Cidadão reúne histórias de diferentes gerações

Por Redação ContilNetAtualizado
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Na Expoacre, 235 casais oficializam união em casamento coletivo
Com 235 casais reunidos no mesmo espaço, a cerimônia transforma a feira agropecuária em um cenário de histórias de amor. — Foto: Reprodução

O amor ganhou um momento especial nesta sexta-feira (7), na ExpoAcre 2026. Ao todo, 235 casais participam de um casamento coletivo promovido pelo Projeto Cidadão, iniciativa do Poder Judiciário do Acre, em parceria com os cartórios e o Governo do Estado.

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A cerimônia reúne casais de diferentes histórias e gerações, que decidiram oficializar a união em uma celebração coletiva. Para marcar o início do casamento, o casal mais jovem e o mais experiente serão escolhidos para representar os demais participantes.

A solenidade será conduzida pela juíza Luana Campos e contará com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laudivon Nogueira, e do coordenador do Projeto Cidadão, desembargador Samoel Evangelista.

Cerimônia reúne casais de diferentes histórias e gerações. — Foto: ContilNet

 

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O Governo do Estado também participa da realização do evento. A governadora Mailza Assis estará presente na cerimônia, e o Estado contribuiu com os bolos e a ornamentação preparados para receber os casais e seus familiares.

Mais do que uma formalização civil, o casamento coletivo representa a oportunidade para que dezenas de famílias oficializem suas uniões em uma celebração preparada especialmente para esse momento.

Com 235 casais reunidos no mesmo espaço, a cerimônia transforma a feira agropecuária em um cenário de histórias de amor.

VÍDEO:

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