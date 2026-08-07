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AO VIVO: ContilNet, Orna e Top Mídia fazem transmissão da 7ª noite de Expoacre

A transmissão será feita pelo YouTube do ContilNet

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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AO VIVO: ContilNet, Orna e Top Mídia fazem transmissão da 7ª noite de Expoacre
Expoacre 2026/Foto: ContilNet

ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco, transmite, nesta sexta-feira (7), a sétima noite da Expoacre 2026, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

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Nesta quinta, a programação tem como destaque o Casamento Coletivo, às 17h e o show evangélico com a banda Som & Louvor, às 21h.

LEIA TAMBÉM: Banda Som & Louvor se apresenta na Expoacre nesta sexta; veja programação

Durante toda a noite, o site do ContilNet e as redes sociais do portal trarão atualizações em tempo real, com fotos, vídeos e os principais acontecimentos da feira. O público pode acompanhar pela live no canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

Dando continuidade à série de sabatinas com os nomes que postulam cargos majoritários no pleito estadual, o portal ContilNet promove, nesta sexta-feira (7), entrevistas exclusivas com duas das principais lideranças da política acreana: a governadora e pré-candidata à reeleição Mailza Assis (PP), às 20h, e o senador e pré-candidato ao Senado Sérgio Petecão (PSD), às 21h.

Confira a programação desta quinta-feira, 7 de agosto:

  • 9h – Vaquejada;
  • 14h – Prova de Laço em Duplas;
  • 17h – Casamento Coletivo;
  • 18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;
  • 21h – Show evangélico com a banda Som & Louvor;
  • 0h – Fechamento dos estandes;
  • 3h – Encerramento das atividades.
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