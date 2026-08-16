Manu Bahtidão agradece carinho após show lotado no Acre

Cantora se apresentou na ExpoQuinari e compartilhou registro do público

Manu agradece carinho dos acreanos/Foto: Reprodução

A cantora Manu Bahtidão agradeceu o carinho recebido durante o show realizado na madrugada deste domingo (16), em Senador Guiomard, no interior do Acre. A apresentação nacional integrou a programação da ExpoQuinari 2026.

Nas redes sociais, a artista publicou uma imagem feita do palco, com o público ao fundo, e destacou a recepção dos acreanos.

“Alô, minha galera do Acre! Senador Guiomard, meu Quinari! O show foi maravilhoso com vocês! Muito obrigada por todo o carinho e amor que recebi de vocês e por terem ido ao show. Até a próxima, meus lindos”, escreveu.

A apresentação ocorreu no Parque Canaã e reuniu uma multidão. No registro compartilhado pela cantora, o espaço aparece tomado pelo público durante o espetáculo, que avançou pela madrugada.

Manu Bahtidão foi uma das principais atrações nacionais da ExpoQuinari deste ano. A feira começou na quinta-feira (13) e termina neste domingo (16), com atividades ligadas ao agronegócio, à agricultura familiar, ao empreendedorismo e à cultura.