27/08/2026
ContilNet Notícias Logo

Mari Fernandez abre 9º Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

Evento que reúne gastronomia, agronegócio e apresentações culturais segue até sábado (29)

Por José Halif, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mari Fernandez abre 9º Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul
Artista destacou repertório diverso, nova parceria com o CountryBeat e aprovou a farinha local/ Foto: ContilNet

A cantora Mari Fernandez foi a atração principal da primeira noite do 9º Festival da Farinha, realizado em Cruzeiro do Sul. O show marcou a abertura da programação musical do evento e reuniu o público no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Em entrevista antes da apresentação, Mari Fernandez destacou a satisfação de retornar ao Acre e, pela primeira vez, conhecer Cruzeiro do Sul. “É a segunda vez que eu venho no estado do Acre, a primeira vez foi na capital, agora estou tendo a oportunidade de conhecer Cruzeiro do Sul”, afirmou a cantora, que também disse estar ansiosa para proporcionar um show especial ao público.

A artista explicou que o repertório preparado para a apresentação reúne diferentes estilos, passando por músicas românticas e canções mais animadas. Entre os trabalhos recentes, ela destacou uma música gravada em parceria com o CountryBeat, que vem ganhando espaço nas plataformas digitais, incluindo o Spotify. A apresentação em Cruzeiro do Sul também seria uma oportunidade para testar se o público já conhecia a nova música.

Mari também entrou no clima do festival e contou que experimentou a farinha durante as refeições na cidade. “Hoje quando eu estava almoçando e quando eu estava jantando eu comi farinha”, brincou a cantora, elogiando o sabor do produto típico da região.

O show de Mari Fernandez abriu a programação musical da 9ª edição do Festival da Farinha, que reúne cultura, gastronomia, agricultura familiar, casas de farinha, competições e atrações artísticas. A programação segue até sábado (29), com outras apresentações ao longo dos quatro dias de evento.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.