Mari Fernandez abre 9º Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

Artista destacou repertório diverso, nova parceria com o CountryBeat e aprovou a farinha local/ Foto: ContilNet

A cantora Mari Fernandez foi a atração principal da primeira noite do 9º Festival da Farinha, realizado em Cruzeiro do Sul. O show marcou a abertura da programação musical do evento e reuniu o público no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho.

Em entrevista antes da apresentação, Mari Fernandez destacou a satisfação de retornar ao Acre e, pela primeira vez, conhecer Cruzeiro do Sul. “É a segunda vez que eu venho no estado do Acre, a primeira vez foi na capital, agora estou tendo a oportunidade de conhecer Cruzeiro do Sul”, afirmou a cantora, que também disse estar ansiosa para proporcionar um show especial ao público.

A artista explicou que o repertório preparado para a apresentação reúne diferentes estilos, passando por músicas românticas e canções mais animadas. Entre os trabalhos recentes, ela destacou uma música gravada em parceria com o CountryBeat, que vem ganhando espaço nas plataformas digitais, incluindo o Spotify. A apresentação em Cruzeiro do Sul também seria uma oportunidade para testar se o público já conhecia a nova música.

Mari também entrou no clima do festival e contou que experimentou a farinha durante as refeições na cidade. “Hoje quando eu estava almoçando e quando eu estava jantando eu comi farinha”, brincou a cantora, elogiando o sabor do produto típico da região.

O show de Mari Fernandez abriu a programação musical da 9ª edição do Festival da Farinha, que reúne cultura, gastronomia, agricultura familiar, casas de farinha, competições e atrações artísticas. A programação segue até sábado (29), com outras apresentações ao longo dos quatro dias de evento.