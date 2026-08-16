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Monitorado por tornozeleira é morto a tiros dentro de casa em Rio Branco

Vítima foi encontrada sem vida sobre o sofá

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Monitorado por tornozeleira é morto a tiros dentro de casa em Rio Branco
Crime ocorreu no Segundo Distrito da capital/Foto: ContilNet

Roney de Oliveira Gondim, de 51 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi executado a tiros dentro da própria residência na madrugada deste domingo (16), no km 5 do Ramal do Brás, localizado no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

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Segundo informações da Polícia Militar, moradores da região ouviram vários disparos de arma de fogo durante a madrugada. Somente pela manhã, a Polícia Militar foi acionada para verificar o que havia ocorrido na propriedade.

Militares do 2º Batalhão foram até o endereço e encontraram Roney sentado no sofá da residência, já sem vida. A vítima apresentava aproximadamente seis perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, atingindo a região da cabeça e outras partes do corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. No entanto, quando a equipe médica chegou ao local, Roney já estava morto.

Policiais militares do 1º Batalhão também foram mobilizados e realizaram o isolamento da área até a chegada da perícia criminal. Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

Equipes policiais realizaram diligências e patrulhamento nas proximidades na tentativa de localizar os autores do homicídio, mas, até o momento, ninguém foi preso.

O caso foi inicialmente assumido pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e deverá ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que ficará responsável pelas investigações para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

Vítima tinha histórico de violência e mandado de prisão

Roney já havia sido alvo de uma ocorrência policial em julho deste ano. Na tarde do dia 26, ele foi ferido com um golpe de faca no peito durante uma discussão em via pública, nas proximidades da Caixa D’Água Metálica, na Travessa Outono, no bairro 6 de Agosto, também no Segundo Distrito de Rio Branco.

Na ocasião, segundo a Polícia Militar, Roney havia levado cocos para moradores em situação de rua que permaneciam nas proximidades do local. Depois, passou a consumir bebida alcoólica com algumas pessoas e se envolveu em uma discussão com um homem conhecido pelo apelido de “Doquinha”.

Durante o desentendimento, Roney teria utilizado um cinto para agredir o homem, que reagiu com uma faca e o atingiu com um golpe no lado direito do peito.

Mesmo ferido, Roney conseguiu caminhar até um bar localizado na Rua Seis de Agosto, onde pediu ajuda. O Samu foi acionado e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento médico.

Durante a ocorrência, policiais consultaram o sistema e descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra Roney pelo crime de organização criminosa. Após receber alta médica, ele foi encaminhado para os procedimentos relacionados ao cumprimento da ordem judicial.

Posteriormente, Roney passou a utilizar tornozeleira eletrônica e estava sendo monitorado pelo sistema de monitoramento eletrônico quando foi morto dentro de casa.

A Polícia Civil deverá investigar se o homicídio possui relação com o histórico criminal da vítima ou com outros fatos ainda não esclarecidos.

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