Elevado Beth Bocalom já foi alvo de oito ocorrências envolvendo furto de cabos

Elevado Beth Bocalom já foi alvo de oito ocorrências envolvendo furto de cabos/Foto: Marcos Araújo/Secom

Furtos de cabos elétricos deixaram trechos dos elevados Beth Bocalom e Mamedio Bittar sem iluminação em Rio Branco. Equipes trabalham nesta terça-feira (11) na reposição da fiação e recuperação dos pontos afetados.

No elevado Beth Bocalom, toda a iluminação da área inferior foi prejudicada, enquanto cerca de metade do sistema instalado na parte superior deixou de funcionar. A situação também atingiu diferentes pontos do elevado Mamedio Bittar.

Para concluir os reparos na parte superior do Beth Bocalom, poderá ser necessário bloquear temporariamente o trânsito, permitindo que os profissionais trabalhem nos postes com segurança.

Além de deixar as vias sem iluminação durante a noite, os furtos provocam prejuízos e obrigam o deslocamento de equipes para refazer serviços que já haviam sido executados.

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Segundo a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, o Beth Bocalom já foi alvo de oito ocorrências envolvendo furto de cabos. No Mamedio Bittar, foram registrados três episódios. Diante das ocorrências, o monitoramento das estruturas deve ser reforçado com apoio das equipes de segurança.

Conteúdo Original / Fonte: Prefeitura de Rio Branco