12/08/2026
ContilNet Notícias Logo
12/08/2026
ContilPop
Zé Felipe fala sobre busca por respeito em novo relacionamento
Cacau Jr., cantor e ex-padrasto de Lexa, é cotado em A Fazenda 18
Ex-BBB Ivy Moraes atualiza saúde após cirurgia de miomas
Atriz de The Office revela diagnóstico de câncer em estágio 4
Rod Stewart passa por cirurgia cardíaca e cancela shows
Médica expõe atitude de Ana Maria Braga: “Vou quebrar”
Cabeleireiro processa influenciadora Malévola em R$ 100 mil
Após comentário sobre “cara de viado”, Tiago Piquilo defende Ratinho
Rosalía exalta Caetano Veloso em show no Brasil: “Um beijo, mestre”
Juliana Paes processa companhia aérea e pede R$ 82 mil

MP apura caso de adolescente indígena agredido por segurânça

Jovem de 16 anos teria sido acusado de furtar uma bicicleta e agredido por segurança de uma loja

Por Sávio Buriti, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
MP apura caso de adolescente indígena agredido por segurânça
A investigação também deverá analisar a acusação de furto atribuída ao jovem./Foto: Reprodução

A Promotoria de Justiça Criminal de Tarauacá abriu um procedimento para investigar a agressão sofrida por um adolescente indígena de 16 anos, durante uma abordagem realizada por um segurança de uma loja do município. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (11) e ganhou repercussão após imagens da ocorrência serem compartilhadas nas redes sociais e em grupos de mensagens.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

LEIA TAMBÉM: Vídeo mostra segurança agredindo jovem indígena no Acre; Funai emite nota

Diante da denúncia, a Promotoria decidiu instaurar o procedimento para esclarecer as circunstâncias da ocorrência, verificar como foi realizada a abordagem e apurar se houve prática de violência contra o adolescente.

Pessoas que estavam nas proximidades registraram a situação.

Pessoas que estavam nas proximidades registraram a situação | Foto: Reprodução

Segundo informações publicadas pelo site Jornal Extra do Acre, o adolescente teria sido acusado de furtar uma bicicleta. O veículo acabou sendo recuperado, mas, durante a abordagem, o jovem teria sido agredido pelo segurança.

A investigação também deverá analisar a acusação de furto atribuída ao jovem, buscando esclarecer toda a dinâmica dos fatos e identificar eventual responsabilidade dos envolvidos.

Por se tratar de um adolescente indígena, a apuração deverá considerar ainda os direitos assegurados ao jovem e a necessidade de preservar sua integridade física durante todo o processo de investigação.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.