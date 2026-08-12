MP apura caso de adolescente indígena agredido por segurânça

Jovem de 16 anos teria sido acusado de furtar uma bicicleta e agredido por segurança de uma loja

A investigação também deverá analisar a acusação de furto atribuída ao jovem./Foto: Reprodução

A Promotoria de Justiça Criminal de Tarauacá abriu um procedimento para investigar a agressão sofrida por um adolescente indígena de 16 anos, durante uma abordagem realizada por um segurança de uma loja do município. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (11) e ganhou repercussão após imagens da ocorrência serem compartilhadas nas redes sociais e em grupos de mensagens.

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Diante da denúncia, a Promotoria decidiu instaurar o procedimento para esclarecer as circunstâncias da ocorrência, verificar como foi realizada a abordagem e apurar se houve prática de violência contra o adolescente.

Segundo informações publicadas pelo site Jornal Extra do Acre, o adolescente teria sido acusado de furtar uma bicicleta. O veículo acabou sendo recuperado, mas, durante a abordagem, o jovem teria sido agredido pelo segurança.

A investigação também deverá analisar a acusação de furto atribuída ao jovem, buscando esclarecer toda a dinâmica dos fatos e identificar eventual responsabilidade dos envolvidos.

Por se tratar de um adolescente indígena, a apuração deverá considerar ainda os direitos assegurados ao jovem e a necessidade de preservar sua integridade física durante todo o processo de investigação.