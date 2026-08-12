Bloqueio ocorreu na saída da cidade e provocou filas nos dois sentidos da rodovia

A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC). /Foto: reprodução

A BR-364 foi totalmente liberada na manhã desta quarta-feira (12), no km 712, na saída de Cruzeiro do Sul, após uma negociação entre os manifestantes e as forças de segurança. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC), que atuou na ocorrência com apoio da Polícia Militar.

A rodovia havia sido interditada nas primeiras horas do dia por moradores do Ramal 7, que bloquearam o trecho na altura da entrada da comunidade. A manifestação provocou a formação de filas de veículos nos dois sentidos e afetou o trânsito na principal via de acesso à cidade.

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Os moradores reivindicavam melhorias nas condições do Ramal 7, principalmente a recuperação de bueiros, construção de pontes e aplicação de barro vegetal para melhorar a trafegabilidade durante o período de inverno amazônico.

Segundo Maria Jucileide Jesus, moradora da comunidade, a situação da estrada tem dificultado o deslocamento das famílias que vivem na região e também prejudicado o transporte de produtos agrícolas até Cruzeiro do Sul, onde parte da produção é destinada à comercialização.

Durante a manifestação, os moradores cobraram a presença do poder público e uma solução para os problemas enfrentados na comunidade. Após a negociação, o bloqueio foi encerrado e o trânsito na BR-364 voltou a fluir normalmente pelo trecho. A PRF-AC e a Polícia Militar acompanharam a liberação da rodovia.