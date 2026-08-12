Alysson visita fábrica e anuncia quando ônibus chegam a Rio Branco

Segundo o prefeito, a proposta é que os novos veículos ofereçam melhores condições aos passageiros. — Foto: Reprodução

A nova frota que deve reforçar o transporte coletivo de Rio Branco já está em produção e tem prazo para começar a chegar à capital. O prefeito Alysson Bestene visitou, nesta quarta-feira (12), a fábrica da Caio Induscar, em Botucatu (SP), e acompanhou de perto a fabricação dos veículos que serão destinados ao sistema de transporte da cidade.

Durante a visita, Alysson afirmou que os primeiros ônibus devem chegar a Rio Branco a partir de setembro e destacou que a renovação faz parte do processo de transição do transporte coletivo.

“Estamos aqui vendo essa realidade acontecer, a mudança do transporte público em Rio Branco a partir de agora, a partir de setembro, com esses novos ônibus chegando à cidade. Estamos acompanhando esse processo de transição, vendo de perto a produção e conhecendo a estrutura dos ônibus que estarão à disposição da nossa população”, afirmou.

Segundo o prefeito, a proposta é que os novos veículos ofereçam melhores condições aos passageiros, com atenção especial à segurança, ao conforto e à acessibilidade.

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“A gente está pensando nas pessoas em primeiro lugar, no usuário do transporte coletivo de Rio Branco. Esses ônibus chegam para levar mais segurança, mais conforto e, principalmente, acessibilidade para os nossos passageiros cadeirantes, que também precisam e merecem um transporte público coletivo de qualidade”, disse Alysson.

O prefeito também ressaltou que a visita à fábrica faz parte do acompanhamento direto da implantação da nova frota e afirmou que a gestão pretende fiscalizar o processo até a chegada dos veículos à capital.

“Mais do que simplesmente renovar uma frota, nós queremos acompanhar de perto para garantir que aquilo que está sendo planejado realmente aconteça. É uma mudança importante para Rio Branco, e estamos aqui para conhecer, cobrar e acompanhar cada etapa para que essa realidade chegue à nossa população”, declarou.

Alysson esteve acompanhado do presidente da CDL, Marcelo Moura, do superintendente da RBTrans, Coronel Coutinho, do diretor Adalto e dos vereadores Ahash, Moacir e Matheus, vice-presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal.

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