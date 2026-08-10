Alysson agradece equipes e celebra sucesso da Expoacre 2026

Prefeito afirmou ainda que o município pretende continuar apoiando a realização da feira em 2027

Prefeito afirmou ainda que o município pretende continuar apoiando a realização da feira em 2027/Foto: reprodução

A Expoacre 2026 chegou ao fim neste domingo (9), após nove dias de programação no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. No encerramento da feira, o prefeito Alysson Bestene agradeceu às equipes que participaram das ações realizadas durante o evento.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito parabenizou o governo do Estado e a governadora Mailza Assis pela realização da feira. Alysson também destacou o trabalho de secretários, servidores e colaboradores da Prefeitura de Rio Branco que atuaram durante os nove dias de Expoacre.

“Quero aqui parabenizar o governo do estado, a governadora Mailza, a todos os envolvidos, em especial a prefeitura de Rio Branco, a toda a nossa equipe, secretários, colaboradores que estiveram aqui presentes na Espoac em 2026 realizando as ações aqui dentro do Parque de Exposição”, disse.

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Alysson também agradeceu à primeira-dama Roberta Lins, que o acompanhou durante a programação, e destacou a Expoacre como uma vitrine de oportunidades para a capital.

“Agradecer a minha esposa Roberta que esteve nos acompanhando todos os dias todas essas nove noites, essas nove dias de muita ação, de muito trabalho também aqui nessa grande vitrine que é a Expoacre 2026”, completou.

O prefeito afirmou ainda que o município pretende continuar apoiando a realização da feira em 2027.